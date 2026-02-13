https://1prime.ru/20260213/goszakupki-867457718.html

Правительство России ограничит госзакупки канатных дорог у иностранцев

2026-02-13T18:49+0300

экономика

бизнес

россия

рф

дальний восток

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/76103/83/761038347_0:874:2001:2000_1920x0_80_0_0_7a5636bcce41d71bfdb1413e5c690c93.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Национальный режим в госзакупках будет расширен на канатные дороги и опоры из чермета для ветряных энергоустановок, такая норма предполагает, в том числе, запреты и ограничения на приобретение иностранной продукции, соответствующий проект постановления кабмина находится на подписании, сообщили в Минпромторге России. "Национальный режим в госзакупках будет распространен на канатные дороги и опоры из черных металлов для ветроэнергетических установок. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации был разработан Минпромторгом России и в настоящий момент находится на подписи", - говорится в сообщении. В министерстве отмечают, что такая мера стала возможна благодаря увеличению мощностей производства данной номенклатуры в России. "Национальный режим предполагает запреты и ограничения на приобретение иностранной продукции в рамках закупок, а также ценовые преференции и минимальную обязательную долю при закупках продукции российского происхождения", - напомнили в Минпромторге. Данное решение позволит поддержать российских производителей канатных дорог и опор для ветроэнергетических установок с помощью механизма "гарантированного спроса", пишет министерство. Отмечается, что закупки канатных дорог в России проводятся на регулярной основе, в том числе в рамках проектов развития туризма и инфраструктуры в регионах. Помимо этого, в РФ действует программа поддержки инвестпроектов по строительству объектов генерации на основе возобновляемой энергии, в рамках которых особое внимание уделяется вопросам локализации оборудования и технологического лидерства. "В ближайшие три года планируется реализация проектов по строительству ветроэнергостанций на территории Дальнего Востока. Башни, произведенные в России из отечественной стали, будут востребованы и для этих проектов", - заверили в ведомстве.

https://1prime.ru/20260131/goszakupki-867075837.html

рф

дальний восток

бизнес, россия, рф, дальний восток, минпромторг