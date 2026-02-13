Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство России ограничит госзакупки канатных дорог у иностранцев - 13.02.2026, ПРАЙМ
Правительство России ограничит госзакупки канатных дорог у иностранцев
Правительство России ограничит госзакупки канатных дорог у иностранцев - 13.02.2026, ПРАЙМ
Правительство России ограничит госзакупки канатных дорог у иностранцев
Национальный режим в госзакупках будет расширен на канатные дороги и опоры из чермета для ветряных энергоустановок, такая норма предполагает, в том числе,... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T18:49+0300
2026-02-13T18:49+0300
экономика
бизнес
россия
рф
дальний восток
минпромторг
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Национальный режим в госзакупках будет расширен на канатные дороги и опоры из чермета для ветряных энергоустановок, такая норма предполагает, в том числе, запреты и ограничения на приобретение иностранной продукции, соответствующий проект постановления кабмина находится на подписании, сообщили в Минпромторге России. "Национальный режим в госзакупках будет распространен на канатные дороги и опоры из черных металлов для ветроэнергетических установок. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации был разработан Минпромторгом России и в настоящий момент находится на подписи", - говорится в сообщении. В министерстве отмечают, что такая мера стала возможна благодаря увеличению мощностей производства данной номенклатуры в России. "Национальный режим предполагает запреты и ограничения на приобретение иностранной продукции в рамках закупок, а также ценовые преференции и минимальную обязательную долю при закупках продукции российского происхождения", - напомнили в Минпромторге. Данное решение позволит поддержать российских производителей канатных дорог и опор для ветроэнергетических установок с помощью механизма "гарантированного спроса", пишет министерство. Отмечается, что закупки канатных дорог в России проводятся на регулярной основе, в том числе в рамках проектов развития туризма и инфраструктуры в регионах. Помимо этого, в РФ действует программа поддержки инвестпроектов по строительству объектов генерации на основе возобновляемой энергии, в рамках которых особое внимание уделяется вопросам локализации оборудования и технологического лидерства. "В ближайшие три года планируется реализация проектов по строительству ветроэнергостанций на территории Дальнего Востока. Башни, произведенные в России из отечественной стали, будут востребованы и для этих проектов", - заверили в ведомстве.
рф
дальний восток
18:49 13.02.2026
 
Правительство России ограничит госзакупки канатных дорог у иностранцев

Нацрежим в госзакупках будет расширен на канатные дороги и опоры из чермета

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Национальный режим в госзакупках будет расширен на канатные дороги и опоры из чермета для ветряных энергоустановок, такая норма предполагает, в том числе, запреты и ограничения на приобретение иностранной продукции, соответствующий проект постановления кабмина находится на подписании, сообщили в Минпромторге России.
"Национальный режим в госзакупках будет распространен на канатные дороги и опоры из черных металлов для ветроэнергетических установок. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации был разработан Минпромторгом России и в настоящий момент находится на подписи", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что такая мера стала возможна благодаря увеличению мощностей производства данной номенклатуры в России.
"Национальный режим предполагает запреты и ограничения на приобретение иностранной продукции в рамках закупок, а также ценовые преференции и минимальную обязательную долю при закупках продукции российского происхождения", - напомнили в Минпромторге.
Данное решение позволит поддержать российских производителей канатных дорог и опор для ветроэнергетических установок с помощью механизма "гарантированного спроса", пишет министерство.
Отмечается, что закупки канатных дорог в России проводятся на регулярной основе, в том числе в рамках проектов развития туризма и инфраструктуры в регионах.
Помимо этого, в РФ действует программа поддержки инвестпроектов по строительству объектов генерации на основе возобновляемой энергии, в рамках которых особое внимание уделяется вопросам локализации оборудования и технологического лидерства.
"В ближайшие три года планируется реализация проектов по строительству ветроэнергостанций на территории Дальнего Востока. Башни, произведенные в России из отечественной стали, будут востребованы и для этих проектов", - заверили в ведомстве.
 
