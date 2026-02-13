https://1prime.ru/20260213/ice-867441419.html

Цены на газ в Европе снижаются к расчетной цене четверга

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы снижаются к расчетной цене четверга - на 3%, до чуть более 393 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 394,6 доллара (-2,6%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 393,1 доллара (-3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 405,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

2026

