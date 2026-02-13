https://1prime.ru/20260213/inflyatsiya-867459128.html
Инфляция в России в январе составила 1,62 процента
Инфляция в России в январе составила 1,62 процента - 13.02.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России в январе составила 1,62 процента
Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T19:24+0300
2026-02-13T19:24+0300
2026-02-13T19:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
эльвира набиуллина
максим решетников
росстат
банк россия
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года индекс потребительских цен составил 101,62%", - говорится в материалах ведомства. На продовольственные товары в январе цены выросли на 1,95% в месячном выражении против 0,43% в декабре; в годовом - на 5,88%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,61% (месяцем ранее - на 0,34%), в годовом выражении - на 3,18%. Услуги в январе выросли в цене на 2,33% к декабрю, к январю прошлого года - на 9,58%. Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что пик инфляционного давления в России был в январе. Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.
https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451765.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, эльвира набиуллина, максим решетников, росстат, банк россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников, Росстат, банк Россия, инфляция
Инфляция в России в январе составила 1,62 процента
Росстат: инфляция в январе составила 1,62% в месячном выражении и 6% в годовом
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года индекс потребительских цен составил 101,62%", - говорится в материалах ведомства.
На продовольственные товары в январе цены выросли на 1,95% в месячном выражении против 0,43% в декабре; в годовом - на 5,88%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,61% (месяцем ранее - на 0,34%), в годовом выражении - на 3,18%. Услуги в январе выросли в цене на 2,33% к декабрю, к январю прошлого года - на 9,58%.
Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина
говорила, что пик инфляционного давления в России был в январе.
Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников
отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина