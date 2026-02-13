Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России в январе составила 1,62 процента - 13.02.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России в январе составила 1,62 процента
Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года индекс потребительских цен составил 101,62%", - говорится в материалах ведомства. На продовольственные товары в январе цены выросли на 1,95% в месячном выражении против 0,43% в декабре; в годовом - на 5,88%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,61% (месяцем ранее - на 0,34%), в годовом выражении - на 3,18%. Услуги в январе выросли в цене на 2,33% к декабрю, к январю прошлого года - на 9,58%. Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что пик инфляционного давления в России был в январе. Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.
19:24 13.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года индекс потребительских цен составил 101,62%", - говорится в материалах ведомства.
На продовольственные товары в январе цены выросли на 1,95% в месячном выражении против 0,43% в декабре; в годовом - на 5,88%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,61% (месяцем ранее - на 0,34%), в годовом выражении - на 3,18%. Услуги в январе выросли в цене на 2,33% к декабрю, к январю прошлого года - на 9,58%.
Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что пик инфляционного давления в России был в январе.
Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.
