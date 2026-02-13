Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/inflyatsiya-867460734.html
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля - 13.02.2026, ПРАЙМ
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля
Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T20:04+0300
2026-02-13T20:04+0300
экономика
россия
росстат
инфляция в россии
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0b7348fb3dc85612569b44a186bd2fa.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "Отчетные данные (Росстата по инфляции - ред.) за январь 2026 года ниже, чем по недельным данным (на 2,04% в месячном и 6,43% в годовом), с учетом этого оценки инфляции год к году понижены: на 9 февраля 2026 года до 5,94% в годовом выражении, на 2 февраля – до 6,01% в годовом выражении", - отмечается в документе. Ранее министерство на эти даты оценивало инфляцию в 6,37% и 6,45% соответственно. По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.
https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451765.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dc9ecd18bbe5564c9c5f90ef4ddfa6c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, инфляция в россии, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Росстат, инфляция в России, инфляция
20:04 13.02.2026
 
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля

Минэкономразвития: инфляции в России на 9 февраля составила 5,94% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".
"Отчетные данные (Росстата по инфляции - ред.) за январь 2026 года ниже, чем по недельным данным (на 2,04% в месячном и 6,43% в годовом), с учетом этого оценки инфляции год к году понижены: на 9 февраля 2026 года до 5,94% в годовом выражении, на 2 февраля – до 6,01% в годовом выражении", - отмечается в документе.
Ранее министерство на эти даты оценивало инфляцию в 6,37% и 6,45% соответственно.
По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина
16:16
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатинфляция в Россииинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала