МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля - 13.02.2026
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля
Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T20:04+0300
2026-02-13T20:04+0300
2026-02-13T20:04+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "Отчетные данные (Росстата по инфляции - ред.) за январь 2026 года ниже, чем по недельным данным (на 2,04% в месячном и 6,43% в годовом), с учетом этого оценки инфляции год к году понижены: на 9 февраля 2026 года до 5,94% в годовом выражении, на 2 февраля – до 6,01% в годовом выражении", - отмечается в документе. Ранее министерство на эти даты оценивало инфляцию в 6,37% и 6,45% соответственно. По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.
Новости
МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля
Минэкономразвития: инфляции в России на 9 февраля составила 5,94% в годовом выражении
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".
"Отчетные данные (Росстата
по инфляции - ред.) за январь 2026 года ниже, чем по недельным данным (на 2,04% в месячном и 6,43% в годовом), с учетом этого оценки инфляции год к году понижены: на 9 февраля 2026 года до 5,94% в годовом выражении, на 2 февраля – до 6,01% в годовом выражении", - отмечается в документе.
Ранее министерство на эти даты оценивало инфляцию в 6,37% и 6,45% соответственно.
По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина