МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля

МЭР пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля

2026-02-13T20:04+0300

экономика

россия

росстат

инфляция в россии

инфляция

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "Отчетные данные (Росстата по инфляции - ред.) за январь 2026 года ниже, чем по недельным данным (на 2,04% в месячном и 6,43% в годовом), с учетом этого оценки инфляции год к году понижены: на 9 февраля 2026 года до 5,94% в годовом выражении, на 2 февраля – до 6,01% в годовом выражении", - отмечается в документе. Ранее министерство на эти даты оценивало инфляцию в 6,37% и 6,45% соответственно. По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.

