МЭР оценило эффект разовых факторов на инфляцию в январе

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Эффект разовых факторов на инфляцию в январе носил ограниченный характер, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. "Эффект разовых факторов (перенос НДС в цены в январе 2026 года, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь) носил ограниченный характер", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства. Он отметил, что опубликованные Росстатом месячные данные оказались ощутимо ниже недельных показателей за счет более широкого спектра наблюдаемых товаров и услуг. "В результате инфляция в январе с исключением разовых факторов была близка к среднему уровню 2016-2019 годов (0,5% месяц к месяцу), когда она находилась на уровне таргета Банка России", - добавил он. По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%. Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.
