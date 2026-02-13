https://1prime.ru/20260213/inflyatsiya-867461157.html

МЭР оценило эффект разовых факторов на инфляцию в январе

МЭР оценило эффект разовых факторов на инфляцию в январе - 13.02.2026, ПРАЙМ

МЭР оценило эффект разовых факторов на инфляцию в январе

Эффект разовых факторов на инфляцию в январе носил ограниченный характер, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T20:09+0300

2026-02-13T20:09+0300

2026-02-13T20:09+0300

экономика

россия

финансы

рф

максим решетников

росстат

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Эффект разовых факторов на инфляцию в январе носил ограниченный характер, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. "Эффект разовых факторов (перенос НДС в цены в январе 2026 года, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь) носил ограниченный характер", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства. Он отметил, что опубликованные Росстатом месячные данные оказались ощутимо ниже недельных показателей за счет более широкого спектра наблюдаемых товаров и услуг. "В результате инфляция в январе с исключением разовых факторов была близка к среднему уровню 2016-2019 годов (0,5% месяц к месяцу), когда она находилась на уровне таргета Банка России", - добавил он. По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%. Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.

https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451765.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, максим решетников, росстат, банк россия