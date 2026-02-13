Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР оценило эффект разовых факторов на инфляцию в январе - 13.02.2026, ПРАЙМ
МЭР оценило эффект разовых факторов на инфляцию в январе
Эффект разовых факторов на инфляцию в январе носил ограниченный характер, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования... | 13.02.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
финансы
рф
максим решетников
росстат
банк россия
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Эффект разовых факторов на инфляцию в январе носил ограниченный характер, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. "Эффект разовых факторов (перенос НДС в цены в январе 2026 года, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь) носил ограниченный характер", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства. Он отметил, что опубликованные Росстатом месячные данные оказались ощутимо ниже недельных показателей за счет более широкого спектра наблюдаемых товаров и услуг. "В результате инфляция в январе с исключением разовых факторов была близка к среднему уровню 2016-2019 годов (0,5% месяц к месяцу), когда она находилась на уровне таргета Банка России", - добавил он. По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%. Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.
россия, финансы, рф, максим решетников, росстат, банк россия
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Максим Решетников, Росстат, банк Россия
© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Эффект разовых факторов на инфляцию в январе носил ограниченный характер, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.
"Эффект разовых факторов (перенос НДС в цены в январе 2026 года, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь) носил ограниченный характер", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства.
Он отметил, что опубликованные Росстатом месячные данные оказались ощутимо ниже недельных показателей за счет более широкого спектра наблюдаемых товаров и услуг.
"В результате инфляция в январе с исключением разовых факторов была близка к среднему уровню 2016-2019 годов (0,5% месяц к месяцу), когда она находилась на уровне таргета Банка России", - добавил он.
По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.
Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина
16:16
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФМаксим РешетниковРосстатбанк Россия
 
 
