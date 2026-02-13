https://1prime.ru/20260213/investitsii-867443266.html

Банк России решил со ставкой: куда теперь инвестировать

МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка заметно влияет на выбор финансовых инструментов. Сейчас консервативные варианты вновь приносят ощутимую прибыль, а различие между простым хранением и осознанным размещением средств стало очевидным даже в абсолютных числах.Важно не прыгать между разными инструментами, а создавать чёткую структуру распределения активов: часть денег должна оставаться доступной, часть стоит направлять на среднесрочные цели, а отдельная доля должна обеспечивать решение долгосрочных семейных задач. У каждого инструмента есть свои особенности, поэтому оптимальный путь — использование комбинации различных вариантов. О том, какой инструмент выбрать, чтобы зафиксировать высокую ставку и приумножить свои накопления.13 февраля на первом в 2026 году заседании Банк России принял решение снизить ключевую ставку. Таким образом её размер составляет 15,5%.Несмотря на то, что регулятор продолжает тренд на постепенное снижение ключевой ставки, она по-прежнему достаточно высокая. Это хорошая возможность зафиксировать высокий процент по продуктам и получить повышенную доходность. Рассмотрим краткий разбор ключевых инструментов и того, какую роль каждый из них может сыграть в общей структуре.Банковские вклады и накопительные счетаСтавки по вкладам, как и по другим финансовым продуктам, меняются в зависимости от траектории движения ключевой ставки. Сейчас в некоторых банках можно увидеть предложения в районе 16% годовых и даже выше. Однако, важно помнить, что процент по депозиту фиксируется на срок договора. Обычно это от трех месяцев до трех лет. Ставка сохраняется до конца периода, но при переоформлении депозита она изменится согласно новым условиям рынка. И в случае, если ключевая ставка, устанавливаемая Банком России, существенно снизится, упадет и доходность.Накопительный счёт удобен своей гибкостью, но проценты могут зависеть от размера остатка и соблюдения определённых условий. Иногда встречаются продукты с плавающими ставками, где доход пересчитывается по специальной формуле, указанной в договоре. Такой механизм защищает инвестора от рисков пропустить выгодный момент, но увеличивает неопределённость относительно будущих доходов.Если нужна большая предсказуемость на более длинный срок, логично посмотреть в сторону инструментов с заранее зафиксированной доходностью.Важно помнить и о том, что с 2026 года россиянам предстоит уплачивать налог с процентов, начисленным по вкладам и накопительным счетам. Подробнее о лимитах можно ознакомиться на сайте Федеральной Налоговой Службы.ОблигацииОблигации позволяют заранее зафиксировать параметры инвестиции на годы вперёд. Доходность считается стабильной лишь при условии владения бумагой вплоть до момента погашения. Если же продать облигацию досрочно, то результат будет зависеть от текущей рыночной цены, которая может оказаться как выше, так и ниже первоначальной стоимости.Также стоит учитывать налоговые последствия: купонные выплаты подлежат налогообложению, а при реализации облигации с положительной доходностью возможно возникновение налога на курсовую разницу. Следовательно, облигации лучше всего выбирать, имея ясное представление о сроках и целях инвестиций.И здесь инвестору важно ориентироваться на собственный аппетит к риску при принятии решений.Акции и инвестиционные фондыВысокие ставки делают фондовый рынок крайне зависимым от новостей и ожиданий инвесторов. Повышенная волатильность негативно сказывается на результатах краткосрочного инвестирования, делая такие активы малопригодными для целей сроком до трёх лет. Однако, при горизонте пять лет и больше акции сохраняют потенциал роста капитала. Главное условие успеха — наличие терпимости к временному снижению стоимости портфеля и необходимость регулярно пополнять капитал.Отдельно стоит выделить инструмент, который решает долгосрочные задачи иначе: через дисциплину накоплений и страховую защиту.НСЖ — другой взгляд на накопленияПродукт накопительного страхования жизни предназначен для совершенно иных задач. Он позволяет одновременно формировать капитал и получать страховую защиту на протяжении всего срока действия программы. Сберегатель заранее устанавливает важные параметры сделки: продолжительность, график платежей и условия страховых выплат. Итоговый финансовый результат определяется условиями конкретного договора, однако сам продукт ориентирован на систематическое планомерное накопление или приумножение капитала.НСЖ помогает отделить долгосрочные средства от текущих трат, снижая желание потратить деньги раньше запланированного срока. Дополнительно, благодаря страховой оболочке, такая программа обеспечивает финансовую поддержку семье в экстренных ситуациях, что невозможно с помощью обычного банковского счёта или инвестиционного портфеля. Таким образом, НСЖ представляет собой самостоятельный элемент личного финансового планирования, дополняющий классические банковские или рыночные инструменты.Тем не менее важно помнить, что НСЖ является скорее долгосрочным продуктом. Его условия, порядок выплат и потенциальная доходность устанавливаются договором, поэтому перед заключением рекомендуется детально изучить параметры предлагаемой программы.ДСЖ – новый взгляд на инвестицииДолевое страхование жизни – относительно новый инструмент для российского рынка. Он сочетает в себе страхование жизни и инвестирование в открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Доходность по таким программам формируется на основе фактического изменения стоимости ценных бумаг, куда был размещён взнос.При выборе фонда ДСЖ очень важно ориентироваться на собственную готовность к риску. Как правило, в рамках продукта инструмента доступны стратегии от консервативных до высокорискованных.Теперь соберём всё в практическую схему: как связать инструменты с целями и сроками, чтобы структура работала устойчиво.Подходы к формированию структуры накопленийОптимально начинать с формирования ликвидного резерва размером в три-шесть ежемесячных расходов, который хранится в инструментах быстрого доступа. Это снизит вероятность использования долгосрочных средств в непредвиденный момент. Деньги, предназначенные для достижения целей в течение ближайших нескольких лет, разумнее разместить во вкладах и облигациях с ясно обозначенными сроками исполнения.Что касается долгосрочной перспективы, такой как создание капитала на пенсию или обучение детей, стоит задуматься о включении специальных инструментов, например, страхования жизни, которые сочетают элементы защиты и накопления. Подобный подход позволит сформировать комплексную структуру, где каждый актив играет свою особую роль, а финансы становятся менее уязвимы к изменениям ставок и конъюнктуры рынка.Автор - заместитель генерального директора "СберСтрахования жизни" Александр Жуков

2026

