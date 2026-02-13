Буксир "Вячеслав Яковлев" встретится с потерявшим ход судном на Камчатке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260213/jakovlev-867433035.html
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев – РИА Новости. Буксир "Вячеслав Яковлев" встретится с грузопассажирским судном "Гипанис", потерявшим ход у юго-восточного побережья Камчатки, ориентировочно в 12.00 (03.00 мск), сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. "Буксир "Вячеслав Яковлев" отважно двигается в район дрейфа теплохода "Гипанис" и сопровождающего его танкера "Гектор". Осталось 15 миль. Связь между "Вячеславом Яковлевым" и "Гипанисом" установлена. Ветер западный. Ожидаем встречу судов в 12 часов", — написал Лебедев на своей странице в ВК. За час до этого министр сообщил, что повторная попытка буксира "Узон" Морспасслужбы пройти на помощь "Гипанису" не удалась. Дойдя до мыса Опасный, судно вынуждено было вернуться из-за непогоды. "Вячеслав Яковлев" тем временем миновал мыс Поворотный и продолжает движение. Танкер "Гектор" по-прежнему сопровождает потерявший ход теплоход. Оба судна находятся в районе мыса Пиратков. "Гипанис" потерял ход днём 12 февраля в бухте Вестник. У судна неисправен винт регулируемого шага, скорость крайне ограничена. На борту 35 человек: 10 членов экипажа и 25 пассажиров. Угрозы их жизни, как ранее сообщала Дальневосточная транспортная прокуратура, нет. Это уже не первый инцидент с "Гипанисом" за последние недели. Ранее Камчатская транспортная прокуратура выявила на судне грубые нарушения: использование поддельного санитарного свидетельства, проблемы с организацией питания пассажиров и противопожарной системой. По факту фальшивого документа возбуждено уголовное дело. Сейчас Сахалинская транспортная прокуратура, где зарегистрирован судовладелец, проводит проверку технического состояния судна и обстоятельств его выхода в море.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев – РИА Новости. Буксир "Вячеслав Яковлев" встретится с грузопассажирским судном "Гипанис", потерявшим ход у юго-восточного побережья Камчатки, ориентировочно в 12.00 (03.00 мск), сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Буксир "Вячеслав Яковлев" отважно двигается в район дрейфа теплохода "Гипанис" и сопровождающего его танкера "Гектор". Осталось 15 миль. Связь между "Вячеславом Яковлевым" и "Гипанисом" установлена. Ветер западный. Ожидаем встречу судов в 12 часов", — написал Лебедев на своей странице в ВК.
За час до этого министр сообщил, что повторная попытка буксира "Узон" Морспасслужбы пройти на помощь "Гипанису" не удалась. Дойдя до мыса Опасный, судно вынуждено было вернуться из-за непогоды. "Вячеслав Яковлев" тем временем миновал мыс Поворотный и продолжает движение. Танкер "Гектор" по-прежнему сопровождает потерявший ход теплоход. Оба судна находятся в районе мыса Пиратков.
"Гипанис" потерял ход днём 12 февраля в бухте Вестник. У судна неисправен винт регулируемого шага, скорость крайне ограничена. На борту 35 человек: 10 членов экипажа и 25 пассажиров. Угрозы их жизни, как ранее сообщала Дальневосточная транспортная прокуратура, нет.
Это уже не первый инцидент с "Гипанисом" за последние недели. Ранее Камчатская транспортная прокуратура выявила на судне грубые нарушения: использование поддельного санитарного свидетельства, проблемы с организацией питания пассажиров и противопожарной системой. По факту фальшивого документа возбуждено уголовное дело. Сейчас Сахалинская транспортная прокуратура, где зарегистрирован судовладелец, проводит проверку технического состояния судна и обстоятельств его выхода в море.
 
