Япония и США достигли прогресса в переговорах по инвестиционным проектам

ТОКИО, 13 фев - ПРАЙМ. Япония и США смогли достичь продвижения в переговорах по инвестиционным проектам на общую сумму в 550 миллиардов долларов, однако согласование ещё не завершено, заявил журналистам глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Рёсэй Аказава. "Мы провели углублённое обсуждение и смогли увидеть дальнейший прогресс", - сказал он, добавив при этом, что "между Японией и США по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо согласовать". Министр подчеркнул, что консультации проходят в крайне напряженной атмосфере. "По сравнению с тем временем, когда мы вырабатывали тарифное соглашение, переговоры сейчас в ещё большей степени учитывают национальные интересы и потому являются крайне жёсткими", - отметил Акадзава. Говоря о возможных сроках объявления первых проектов в рамках инициативы, министр заявил, что о какой-либо конкретике в настоящее время говорить невозможно, так как "пока не достигнуто согласие по всем пунктам, это равнозначно тому, что согласия не достигнуто вовсе". "Я постоянно держу в голове вопрос о том, сможем ли мы представить конкретные проекты в рамках инвестиционной инициативы к визиту премьер-министра Японии в США (в середине марта - ред.)", - добавил Акадзава. Летом прошлого года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%. Соглашение предусматривает инвестиции и финансирование со стороны Японии в стратегически важные для экономической безопасности сферы. Среди обсуждаемых проектов, по данным СМИ, строительство газовой электростанции для центров обработки данных, создание производственной базы по выпуску синтетических алмазов, а также развитие инфраструктуры экспортного нефтяного порта.

