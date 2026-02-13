Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония и США могут обсудить укрепление цепочек поставок минералов - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/japonija-867434763.html
Япония и США могут обсудить укрепление цепочек поставок минералов
Япония и США могут обсудить укрепление цепочек поставок минералов - 13.02.2026, ПРАЙМ
Япония и США могут обсудить укрепление цепочек поставок минералов
Япония и США могут обсудить конкретные инициативы в сфере укрепления цепочек поставок критически важных минералов, заявил глава японского министерства... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T04:27+0300
2026-02-13T04:27+0300
экономика
мировая экономика
сша
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867434763.jpg?1770946045
ТОКИО, 13 фев - ПРАЙМ. Япония и США могут обсудить конкретные инициативы в сфере укрепления цепочек поставок критически важных минералов, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава. "Завтра я планирую принять участие во встрече министров торговли по критически важным минералам, которую проводит торговый представитель США (Джеймисон - ред.) Грир. Можно предположить, что, вероятно, со стороны США последуют какие-либо предложения", - заявил он. Акадзава выразил обеспокоенность тем фактом, что важные минералы, включая редкоземельные элементы, "в значительной степени сосредоточены в отдельных странах", в связи с чем подчеркнул необходимость дальнейших конструктивных обсуждений с целью разработки "действенного механизма диверсификации". "Существует перекос в размещении месторождений, существует перекос в процессах разделения и переработки, а также существует значительная концентрация на этапах производства продукции с использованием редкоземельных элементов", - пояснил министр. Вместе с этим, по словам главы японского ведомства, в ходе недавних встреч с европейскими лидерами он убедился, что проблема серьезно воспринимается и другими странами. "Я очень надеюсь, что удастся выработать какое-либо направление действий", - подытожил он.
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, япония
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ
04:27 13.02.2026
 
Япония и США могут обсудить укрепление цепочек поставок минералов

Япония и США могут обсудить конкретные инициативы по укреплению цепочек поставок минералов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 13 фев - ПРАЙМ. Япония и США могут обсудить конкретные инициативы в сфере укрепления цепочек поставок критически важных минералов, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава.
"Завтра я планирую принять участие во встрече министров торговли по критически важным минералам, которую проводит торговый представитель США (Джеймисон - ред.) Грир. Можно предположить, что, вероятно, со стороны США последуют какие-либо предложения", - заявил он.
Акадзава выразил обеспокоенность тем фактом, что важные минералы, включая редкоземельные элементы, "в значительной степени сосредоточены в отдельных странах", в связи с чем подчеркнул необходимость дальнейших конструктивных обсуждений с целью разработки "действенного механизма диверсификации".
"Существует перекос в размещении месторождений, существует перекос в процессах разделения и переработки, а также существует значительная концентрация на этапах производства продукции с использованием редкоземельных элементов", - пояснил министр.
Вместе с этим, по словам главы японского ведомства, в ходе недавних встреч с европейскими лидерами он убедился, что проблема серьезно воспринимается и другими странами.
"Я очень надеюсь, что удастся выработать какое-либо направление действий", - подытожил он.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала