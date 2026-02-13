https://1prime.ru/20260213/japonija-867434763.html
Япония и США могут обсудить укрепление цепочек поставок минералов
2026-02-13T04:27+0300
ТОКИО, 13 фев - ПРАЙМ. Япония и США могут обсудить конкретные инициативы в сфере укрепления цепочек поставок критически важных минералов, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава.
"Завтра я планирую принять участие во встрече министров торговли по критически важным минералам, которую проводит торговый представитель США (Джеймисон - ред.) Грир. Можно предположить, что, вероятно, со стороны США последуют какие-либо предложения", - заявил он.
Акадзава выразил обеспокоенность тем фактом, что важные минералы, включая редкоземельные элементы, "в значительной степени сосредоточены в отдельных странах", в связи с чем подчеркнул необходимость дальнейших конструктивных обсуждений с целью разработки "действенного механизма диверсификации".
"Существует перекос в размещении месторождений, существует перекос в процессах разделения и переработки, а также существует значительная концентрация на этапах производства продукции с использованием редкоземельных элементов", - пояснил министр.
Вместе с этим, по словам главы японского ведомства, в ходе недавних встреч с европейскими лидерами он убедился, что проблема серьезно воспринимается и другими странами.
"Я очень надеюсь, что удастся выработать какое-либо направление действий", - подытожил он.
