Япония и США могут обсудить укрепление цепочек поставок минералов

2026-02-13T04:27+0300

ТОКИО, 13 фев - ПРАЙМ. Япония и США могут обсудить конкретные инициативы в сфере укрепления цепочек поставок критически важных минералов, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава. "Завтра я планирую принять участие во встрече министров торговли по критически важным минералам, которую проводит торговый представитель США (Джеймисон - ред.) Грир. Можно предположить, что, вероятно, со стороны США последуют какие-либо предложения", - заявил он. Акадзава выразил обеспокоенность тем фактом, что важные минералы, включая редкоземельные элементы, "в значительной степени сосредоточены в отдельных странах", в связи с чем подчеркнул необходимость дальнейших конструктивных обсуждений с целью разработки "действенного механизма диверсификации". "Существует перекос в размещении месторождений, существует перекос в процессах разделения и переработки, а также существует значительная концентрация на этапах производства продукции с использованием редкоземельных элементов", - пояснил министр. Вместе с этим, по словам главы японского ведомства, в ходе недавних встреч с европейскими лидерами он убедился, что проблема серьезно воспринимается и другими странами. "Я очень надеюсь, что удастся выработать какое-либо направление действий", - подытожил он.

