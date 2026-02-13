Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала, можно ли сдавать квартиру в аренду без согласия банка - 13.02.2026
Юрист рассказала, можно ли сдавать квартиру в аренду без согласия банка
Юрист рассказала, можно ли сдавать квартиру в аренду без согласия банка - 13.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала, можно ли сдавать квартиру в аренду без согласия банка
Сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка можно, если кредитным договором не установлено иное, сообщила РИА Новости управляющий партнер "Легес... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка можно, если кредитным договором не установлено иное, сообщила РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Комиссии по правовому регулированию строительства и созданию качественной среды для жизни АЮР Мария Спиридонова. "Заёмщик вправе сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка, если кредитным договором не установлено иное. Это право закреплено в статье 346 ГК РФ (Пользование и распоряжение предметом залога). Согласие банка потребуется, если в кредитном договоре стороны предусмотрели указанное условие", - сказала она. В свою очередь, юрист по недвижимости, член Союза юристов блогеров при МГЮА и АЮР Галина Земскова сообщила РИА Новости, что прямого запрета на сдачу ипотечной квартиры в аренду нет, но сейчас банки стали включать в кредитные договоры пункт об обязательном согласии залогодателя на аренду. "И нарушение этого пункта может повлечь серьезные последствия, одним из которых может быть требование о полном возврате долга банку", - добавила юрист. По ее словам, в случае обнаружения такого пункта, нужно уведомить банк о желании сдать в аренду недвижимость и получить письменное согласие. "Банк может отказать, так как это имущество банка. Но чаще всего кредиторы не препятствуют заемщику. Исключение может быть, если недвижимость приобреталась с использованием средства материнского капитала", - добавила Земскова.
02:05 13.02.2026
 
Юрист рассказала, можно ли сдавать квартиру в аренду без согласия банка

Юрист Спиридонова: сдавать в аренду ипотечную квартиру можно без согласия банка

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка можно, если кредитным договором не установлено иное, сообщила РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Комиссии по правовому регулированию строительства и созданию качественной среды для жизни АЮР Мария Спиридонова.
"Заёмщик вправе сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка, если кредитным договором не установлено иное. Это право закреплено в статье 346 ГК РФ (Пользование и распоряжение предметом залога). Согласие банка потребуется, если в кредитном договоре стороны предусмотрели указанное условие", - сказала она.
В свою очередь, юрист по недвижимости, член Союза юристов блогеров при МГЮА и АЮР Галина Земскова сообщила РИА Новости, что прямого запрета на сдачу ипотечной квартиры в аренду нет, но сейчас банки стали включать в кредитные договоры пункт об обязательном согласии залогодателя на аренду. "И нарушение этого пункта может повлечь серьезные последствия, одним из которых может быть требование о полном возврате долга банку", - добавила юрист.
По ее словам, в случае обнаружения такого пункта, нужно уведомить банк о желании сдать в аренду недвижимость и получить письменное согласие.
"Банк может отказать, так как это имущество банка. Но чаще всего кредиторы не препятствуют заемщику. Исключение может быть, если недвижимость приобреталась с использованием средства материнского капитала", - добавила Земскова.
 
Заголовок открываемого материала