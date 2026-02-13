https://1prime.ru/20260213/jurist-867433940.html
Юрист рассказал о штрафах за нарушение правил рыболовства зимой
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россиянам за нарушение правил рыболовства зимой грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и снастей, а в случае незаконного вылова рыбы в местах нереста штраф для рыбака может составить 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"За нарушение правил рыболовства (зимой - ред.) установлена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами реальным сроком до двух лет", - рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что уголовная ответственность может наступить за незаконный вылов рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо за причинение крупного ущерба.
Хаминский также напомнил, что новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования, действуют с 2021 года.
"Теперь каждый житель России имеет право в таких водоемах ловить рыбу и никто не может за это брать деньги. Исключением являются Дальневосточный, Северный, Восточно-Сибирский и Байкальский бассейны. За ловлю в этих регионах придется платить", - добавил юрист.
Кроме того, он отметил, что действует запрет на ловлю рыбы в зимовальных ямах.
"Обычно он устанавливаются с 1 октября по 30 апреля (в некоторых регионах до 15 апреля или до схода льда). В этот период категорически запрещается добыча водных биоресурсов на обозначенных участках, а также нахождение на льду с орудиями лова. К водоемам общего пользования отнесены все водные объекты, которые находятся в государственной или муниципальной собственности", - подчеркнул Хаминский.
Согласно правилам, не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока и сетей.
"Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более 5 килограмм на человека в сутки", - предупредил юрист.
