https://1prime.ru/20260213/kamchatka-867434489.html

Потерявший ход у берегов Камчатки теплоход "Гипанис" продолжил маршрут

Потерявший ход у берегов Камчатки теплоход "Гипанис" продолжил маршрут - 13.02.2026, ПРАЙМ

Потерявший ход у берегов Камчатки теплоход "Гипанис" продолжил маршрут

Теплоход "Гипанис", потерявший ход в четверг у побережья Камчатки, своим ходом продолжил маршрут с Парамушира на полуостров, сообщает администрация... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T04:09+0300

2026-02-13T04:09+0300

2026-02-13T04:09+0300

бизнес

экономика

россия

камчатка

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867434489.jpg?1770944953

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев – ПРАЙМ. Теплоход "Гипанис", потерявший ход в четверг у побережья Камчатки, своим ходом продолжил маршрут с Парамушира на полуостров, сообщает администрация Северо-Курильского района. "Гипанис", следовавший по маршруту Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский, потерял ход днем 12 февраля в бухте Вестник у побережья полуострова. У судна сломался винт регулируемого шага, что сказалось на скорости движения судна с 10 членами экипажа и 25 пассажирами на борту. "По информации перевозчика, т/х "Гипанис" отремонтирован силами экипажа, судно продолжило движение по маршруту в порт города Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, "Гипанис" продолжил движение по маршруту Северо-Курильск - Петропавловск-Камчатский в сопровождении буксира "Вячеслав Яковлев" и танкера "Гектор". "Прибытие судна в порт Петропавловск-Камчатский ожидается в 19.00 (11.00 мск - ред.) 13 февраля", - отмечает пресс-служба регионального минтранса, который контролирует ситуацию с доставкой пассажиров. Это уже не первый инцидент с "Гипанисом" за последние недели. Ранее Камчатская транспортная прокуратура выявила на судне грубые нарушения: использование поддельного санитарного свидетельства, проблемы с организацией питания пассажиров и противопожарной системой. По факту фальшивого документа возбуждено уголовное дело. Сейчас Сахалинская транспортная прокуратура, где зарегистрирован судовладелец, проводит проверку технического состояния судна и обстоятельств его выхода в море.

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камчатка