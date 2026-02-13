https://1prime.ru/20260213/kamchatka-867434489.html
Потерявший ход у берегов Камчатки теплоход "Гипанис" продолжил маршрут
Потерявший ход у берегов Камчатки теплоход "Гипанис" продолжил маршрут
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев – ПРАЙМ. Теплоход "Гипанис", потерявший ход в четверг у побережья Камчатки, своим ходом продолжил маршрут с Парамушира на полуостров, сообщает администрация Северо-Курильского района.
"Гипанис", следовавший по маршруту Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский, потерял ход днем 12 февраля в бухте Вестник у побережья полуострова. У судна сломался винт регулируемого шага, что сказалось на скорости движения судна с 10 членами экипажа и 25 пассажирами на борту.
"По информации перевозчика, т/х "Гипанис" отремонтирован силами экипажа, судно продолжило движение по маршруту в порт города Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, "Гипанис" продолжил движение по маршруту Северо-Курильск - Петропавловск-Камчатский в сопровождении буксира "Вячеслав Яковлев" и танкера "Гектор".
"Прибытие судна в порт Петропавловск-Камчатский ожидается в 19.00 (11.00 мск - ред.) 13 февраля", - отмечает пресс-служба регионального минтранса, который контролирует ситуацию с доставкой пассажиров.
Это уже не первый инцидент с "Гипанисом" за последние недели. Ранее Камчатская транспортная прокуратура выявила на судне грубые нарушения: использование поддельного санитарного свидетельства, проблемы с организацией питания пассажиров и противопожарной системой. По факту фальшивого документа возбуждено уголовное дело. Сейчас Сахалинская транспортная прокуратура, где зарегистрирован судовладелец, проводит проверку технического состояния судна и обстоятельств его выхода в море.
