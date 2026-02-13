https://1prime.ru/20260213/kurs--867442443.html
Юань снижается к рублю в первые часы торгов пятницы
Юань снижается к рублю в первые часы торгов пятницы
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты снижается к рублю в первые часы торгов пятницы, пока рынок ожидает решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.06 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля. Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, пройдет позднее в пятницу. "Сегодня основным фактором для динамики рубля станет решение регулятора по ставке и пересмотр им среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, что может поспособствовать изменению ожиданий участников рынка по динамике ключевой ставки до конца года. В случае сохранения ключевой ставки на уровне 16% рубль уже в рамках пятницы может попытаться перейти к восстановлению, в результате чего юань вернется в район 11,1 рубля", - считает Богдан Зварич из ПСБ. При этом до конца февраля, на фоне продаж валюты Банком России, слабого импорта и активных продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, тенденция на восстановление национальной валюты может сохраниться, что приведет к отступлению пары юань/рубль в район 11 рублей, заключил эксперт. "На валютном рынке все спокойно – пара юань-рубль продолжает консолидацию под сопротивлением 11,2. Но и здесь сегодня будут сильные движения. Мягкость Банка России способна выбросить пару в район 11,4, а жесткость – ниже 11", - считает, в свою очередь, Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
