Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России

Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России

2026-02-13T22:26+0300

МЮНХЕН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз против России. "Мы ввели двадцать пакетов санкций против России и полностью перестроили нашу экономическую модель, чтобы уменьшить зависимость от России", – сказал французский лидер. В действительности ЕС ввел против России лишь 19 пакетов санкций. Несмотря на это заявление, Макрон в дальнейшем заговорил о 20-м пакете санкций, как еще не принятом пакете мер. В частности, французский лидер призвал ЕС нанести удар по энергетическому и финансовому секторам России, а также по танкерам с российской нефтью в рамках нового пакета ограничительных мер. "Мы должны продолжать борьбу с российской военной экономикой. Мы в ЕС готовим 20-й пакет санкций (против России -ред.), который ориентирован на энергетический и финансовый секторы. И мы должны продолжать более жестко наносить удары по российскому теневому флоту", – сказал Макрон. Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября 2025 года заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

