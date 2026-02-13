Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260213/makron-867465126.html
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией - 13.02.2026, ПРАЙМ
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией". | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T22:47+0300
2026-02-13T22:47+0300
политика
технологии
россия
украина
рф
франция
эммануэль макрон
владимир путин
обсе
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867464966_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_264f04449e28ae9139a26f58b39d6e44.jpg
МЮНХЕН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что достижение мира на Украине "невозможно без участия европейцев". "Поэтому я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников", - сказал он. Ранее Макрон уже заявлял о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
https://1prime.ru/20260213/makron-867464372.html
украина
рф
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867464966_50:0:2699:1987_1920x0_80_0_0_7684e586426ad5a989aa07a3c6159ec4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, украина, рф, франция, эммануэль макрон, владимир путин, обсе
Политика, Технологии, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ОБСЕ
22:47 13.02.2026
 
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией

Макрон решил создать прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЮНХЕН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией".
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что достижение мира на Украине "невозможно без участия европейцев".
"Поэтому я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников", - сказал он.
Ранее Макрон уже заявлял о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России
22:26
 
ПолитикаТехнологииРОССИЯУКРАИНАРФФРАНЦИЯЭммануэль МакронВладимир ПутинОБСЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала