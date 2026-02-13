https://1prime.ru/20260213/makron-867465126.html
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией - 13.02.2026, ПРАЙМ
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией". | 13.02.2026, ПРАЙМ
МЮНХЕН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать "прямой канал связи с Россией". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что достижение мира на Украине "невозможно без участия европейцев". "Поэтому я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников", - сказал он. Ранее Макрон уже заявлял о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины. Макрон ранее заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
Макрон заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией
