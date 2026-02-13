МЭА оценила объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторов

https://1prime.ru/20260213/mea-867452517.html
2026-02-13T16:48+0300
экономика
россия
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_0:181:5159:3083_1920x0_80_0_0_d5693839f877abc21984e9c14cbe3011.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов превысил 150 миллиардов долларов в 2025 году, увеличившись более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). "Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов в 2025 году превысил 150 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем в 2024 году, но его экономическое и стратегическое значение выходит далеко за рамки размера рынка. Батареи становятся краеугольным камнем автомобильного сектора, важным источником гибкости для энергетических систем и все более важным источником резервного питания для цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении. По данным МЭА, в прошлом году мировое использование литий-ионных батарей было в шесть раз выше, чем в 2020 году. Это происходит на фоне рекордных мировых продаж электромобилей, на которые приходится более 70% использования батарей. На рост рынка батарей также повлияло снижение цен - как указывает агентство, в 2025 году они сократились на 8% благодаря достижениям в области производства, усовершенствованию химического состава аккумуляторов и усилению конкуренции на мировом рынке. Как отмечает МЭА, батареи становятся основополагающим компонентом современной экономики. Этот сдвиг имеет далеко идущие последствия для экономической конкурентноспособности, безопасности поставок и промышленной политики, поскольку цепочки поставок батарей остаются высококонцентрированными и технологически сложными. Китайские, корейские и японские компании являются основными драйверами роста мирового производства литий-ионных батарей, на их долю приходится почти весь мировой объем производства.
россия, мэа
