Медь дорожает в пятницу утром - 13.02.2026
Медь дорожает в пятницу утром
Медь дорожает в пятницу утром - 13.02.2026, ПРАЙМ
Медь дорожает в пятницу утром
Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, однако по итогам всей недели может показать снижение из-за заметного падения котировок в четверг, свидетельствуют... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T08:56+0300
2026-02-13T08:56+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, однако по итогам всей недели может показать снижение из-за заметного падения котировок в четверг, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,15%, до 5,794 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь снизилась в цене примерно на 1,34%. На недельную динамику в основном оказало влияние падение котировок в четверг - на 3,25%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,21%, до 12 875,5 доллара, алюминия - на 0,1%, до 3 100 долларов, стоимость цинка - на 0,95%, до 3 374 долларов.
https://1prime.ru/20260211/nornikel-867392387.html
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
08:56 13.02.2026
 
Медь дорожает в пятницу утром

Медь дорожает, но по итогам недели может показать снижение

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, однако по итогам всей недели может показать снижение из-за заметного падения котировок в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,15%, до 5,794 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели медь снизилась в цене примерно на 1,34%. На недельную динамику в основном оказало влияние падение котировок в четверг - на 3,25%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,21%, до 12 875,5 доллара, алюминия - на 0,1%, до 3 100 долларов, стоимость цинка - на 0,95%, до 3 374 долларов.
Медь
"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году
11 февраля, 18:47
 
