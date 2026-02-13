https://1prime.ru/20260213/med--867439201.html

Медь дорожает в пятницу утром

Медь дорожает в пятницу утром - 13.02.2026, ПРАЙМ

Медь дорожает в пятницу утром

Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, однако по итогам всей недели может показать снижение из-за заметного падения котировок в четверг, свидетельствуют... | 13.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, однако по итогам всей недели может показать снижение из-за заметного падения котировок в четверг, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,15%, до 5,794 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь снизилась в цене примерно на 1,34%. На недельную динамику в основном оказало влияние падение котировок в четверг - на 3,25%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,21%, до 12 875,5 доллара, алюминия - на 0,1%, до 3 100 долларов, стоимость цинка - на 0,95%, до 3 374 долларов.

