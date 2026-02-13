https://1prime.ru/20260213/minselkhoz-867448385.html

Россия повысила самообеспеченность по зерну и мясу, сообщил Минсельхоз

2026-02-13T14:51+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК: по зерну показатель достиг 161%, по рыбе и рыбопродуктам - почти 129%, по мясу - 102%, сообщил Минсельхоз РФ. Как сообщили в министерстве, сельхозпроизводство в 2025 году выросло на 5%. Собран третий в истории урожай зерна, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу. "В прошлом году повысили самообеспеченность по ключевым позициям: по зерну: до 161%, по рыбе и рыбопродуктам: до 128,8%, по мясу: до 102%, по картофелю: до 97,9%, по овощам и бахчевым: до 89,6%", - говорится в сообщении министерства в национальной платформе Max. В ведомстве подчеркнули, что в фокусе - усиление позиций по направлениям, где пороговые значения еще не достигнуты. "Это молочная продукция, фрукты и ягоды. В прошлом году показатели по ним тоже выросли", - отметили в сообщении. Помимо этого, ведомство продолжает работу над повышением эффективности и снижением себестоимости производства - в том числе за счет развития селекции, генетики и применения современных технологий.

