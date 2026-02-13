https://1prime.ru/20260213/mir-867432664.html

В "Детском мире" рассказали о росте спроса на ледянки этой зимой

В "Детском мире" рассказали о росте спроса на ледянки этой зимой - 13.02.2026, ПРАЙМ

В "Детском мире" рассказали о росте спроса на ледянки этой зимой

Спрос россиян на ледянки этой зимой вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продажи лопат, снежколепов и формочек для снега выросли на... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T01:17+0300

2026-02-13T01:17+0300

2026-02-13T01:17+0300

бизнес

россия

центральный федеральный округ

орловская область

тульская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867432664.jpg?1770934623

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Спрос россиян на ледянки этой зимой вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продажи лопат, снежколепов и формочек для снега выросли на 49%, а санок - на 45%, сообщили РИА Новости в ГК "Детский мир". "В магазинах "Детский мир" в 18 регионах Центрального федерального округа спрос на ледянки в натуральном выражении в декабре 2025 и январе 2026 года увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продажи товаров для зимних игр - лопат, снежколепов и формочек для снега - выросли на 49%, а продажи санок - на 45%", - говорится в сообщении. Аналитики отметили, что наибольший рост спроса на ледянки показала Воронежская и Орловская области - в 5,9 и 5,5 раза больше, чем за тот же период год назад, соответственно. Наибольший рост продаж санок в декабре-январе показали Липецкая область - в 3,5 раза и опять же - Воронежская область, в 3,4 раза. Лидерами по покупкам лопат, снежколепов и других аксессуаров для зимних игр в декабре-январе стали Белгородская и Тульская области с ростом в 2,7 и 2,6 раза год к году, соответственно. Ритейлер добавил, что продажи более безопасных для маленьких детей мягких ледянок растут быстрее жестких пластмассовых аналогов, способных развивать более высокую скорость на снежных и ледяных горках. При этом жесткие ледянки популярнее в южных регионах. "В этом сезоне продажи ледянок превысили продажи тюбингов ("ватрушек"), которые были более популярны годом ранее", - отметили в компании.

центральный федеральный округ

орловская область

тульская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, центральный федеральный округ, орловская область, тульская область