"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России
13.02.2026
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, ради этого сделав из Украины военную державу", — заявил он.По мнению финского политика, чтобы заставить Европу передумать об этих планах необходимо давление со стороны США.В четверг министр обороны Британии Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России
