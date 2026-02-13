Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России - 13.02.2026
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России
Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T16:57+0300
2026-02-13T16:57+0300
мировая экономика
общество
европа
запад
украина
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, ради этого сделав из Украины военную державу", — заявил он.По мнению финского политика, чтобы заставить Европу передумать об этих планах необходимо давление со стороны США.В четверг министр обороны Британии Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
европа
запад
украина
мировая экономика, общество , европа, запад, украина, владимир путин, нато
Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО
16:57 13.02.2026
 
"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России

Мема: милитаризация Украины не приведет к миру с Россией

© РИА Новости . Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Флаг России . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, ради этого сделав из Украины военную державу", — заявил он.
По мнению финского политика, чтобы заставить Европу передумать об этих планах необходимо давление со стороны США.
В четверг министр обороны Британии Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Мировая экономикаОбществоЕВРОПАЗАПАДУКРАИНАВладимир ПутинНАТО
 
 
