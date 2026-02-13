https://1prime.ru/20260213/mir-867452822.html

"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России

"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Мира не будет". На Западе сделали громкое заявление о России

Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T16:57+0300

2026-02-13T16:57+0300

2026-02-13T16:57+0300

мировая экономика

общество

европа

запад

украина

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, ради этого сделав из Украины военную державу", — заявил он.По мнению финского политика, чтобы заставить Европу передумать об этих планах необходимо давление со стороны США.В четверг министр обороны Британии Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

https://1prime.ru/20260212/zelenskiy-867423338.html

европа

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , европа, запад, украина, владимир путин, нато