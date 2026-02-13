Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил внедрить в России механизм строительных сберкасс
россия, недвижимость, финансы, рф, сергей миронов
РОССИЯ, Недвижимость, Финансы, РФ, Сергей Миронов
Миронов предложил внедрить в России механизм строительных сберкасс

Миронов предложил внедрить в России механизм строительных сберкасс

МОСЕВА, 13 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил внедрить в России механизм строительных сберегательных касс.
Соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания в России системы сбережений граждан на цели улучшения жилищных условий (система стройсбережений)", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в России назрела необходимость решения жилищного вопроса. "Высокая стоимость квадратного метра, дорогая ипотека и финансовые аппетиты банков препятствуют его решению, а значит государству надо искать другие возможности", - считает политик.
Он рассказал, что для этого "Справедливая Россия" предлагает создать систему строительных сберкасс - это кредитные организации, которые позволят гражданам за короткое время собрать средства на покупку жилья.
"Любой желающий сможет заключить долгосрочный договор целевого накопления с господдержкой и использованием маткапитала. Собрав 30-50% стоимости дома или квартиры, участники программы получат возможность оформить целевой льготный кредит под 3% годовых", - уточнил Миронов.
Важное преимущество новой системы, по словам лидера партии, заключается в её финансовой независимости. "Стройсберкассы будут устанавливать стабильную и доступную стоимость кредита, не зависящую от ситуации в банковской сфере и колебаний ключевой ставки ЦБ РФ. Они обеспечат высочайший уровень финансовой защиты, и полностью исключат возможность появления обманутых дольщиков. Покупка жилья при помощи стройсберкасс обойдётся россиянам значительно дешевле ипотеки, что позволит уверенно планировать свою жизнь на годы вперёд", - добавил парламентарий.
Миронов подчеркнул, что новая система финансирования жилищного строительства станет источником "длинных" инвестиций, что означает, что она будет не только решать социальные задачи, но и будет способствовать общему экономическому развитию, снижению инфляции и сокращению неформального оборота в сфере недвижимости.
 
