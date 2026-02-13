https://1prime.ru/20260213/mosbirzha-867440848.html
Российский рынок акций снижается в ожидании заседания ЦБ
2026-02-13T10:17+0300
2026-02-13T10:17+0300
2026-02-13T10:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
рф
Российский рынок акций снижается в ожидании заседания ЦБ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается сначала на утренней, а затем и в начале основной торговой сессии пятницы, ожидая решения ЦБ РФ о дальнейшей величине ключевой ставки, а также его макроэкономических прогнозов, которые могут задать направление движение рынка, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи
к 10.02 мск снижается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 2 750,21 пункта.
В лидерах снижения котировок - акции "Полюса" (−1,72%), "Норникеля
" (−1,48%), ПИКа (−1,36%), "М.Видео
" (−1,08%) и "Россетей
" (−0,88%).
В лидерах роста стоимости - акции "Вуш Холдинга" (+3,18%), МТС
(+1,99%), "Группы Позитив" (+1,91%), НЛМК
(+1,77%) и "Русснефти
" (+1,47%).
"Сегодня в первой половине дня консолидационные настроения продолжат преобладать, а индекс Мосбиржи – проторговывать середину ставшего уже привычным диапазона 2700-2800 пунктов. В центре внимания сегодня - итоги заседания Банка России
, в первую очередь его прогнозы экономики и ставки, которые способны... задать направление движение рынка", - рассказал Евгений Локтюхов
из ПСБ
.
Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, пройдет позднее в пятницу.
"Сигналы к смягчению кредитно-денежной политики способны подтолкнуть индекс к штурму верхних границ", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер".
"Мы склонны ожидать, что регулятор все-таки решится понизить ставку на 50 базисных пунктов и подтвердит свою приверженность поступательному, пусть и постепенному, снижению ставок", - добавил Локтюхов.
Такое решение "не в ценах" и поможет рынку акций, заждавшемуся хороших новостей, завершить неделю на позитивной ноте, считает эксперт.
Но если Банк России примет решение сохранить жесткую риторику, индекс Мосбиржи может остаться в рамках текущего бокового коридора, заключают аналитики компании "Цифра брокер".
