Российский рынок акций снижается в ожидании заседания ЦБ

2026-02-13T10:17+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается сначала на утренней, а затем и в начале основной торговой сессии пятницы, ожидая решения ЦБ РФ о дальнейшей величине ключевой ставки, а также его макроэкономических прогнозов, которые могут задать направление движение рынка, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 2 750,21 пункта. В лидерах снижения котировок - акции "Полюса" (−1,72%), "Норникеля" (−1,48%), ПИКа (−1,36%), "М.Видео" (−1,08%) и "Россетей" (−0,88%). В лидерах роста стоимости - акции "Вуш Холдинга" (+3,18%), МТС (+1,99%), "Группы Позитив" (+1,91%), НЛМК (+1,77%) и "Русснефти" (+1,47%). "Сегодня в первой половине дня консолидационные настроения продолжат преобладать, а индекс Мосбиржи – проторговывать середину ставшего уже привычным диапазона 2700-2800 пунктов. В центре внимания сегодня - итоги заседания Банка России, в первую очередь его прогнозы экономики и ставки, которые способны... задать направление движение рынка", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, пройдет позднее в пятницу. "Сигналы к смягчению кредитно-денежной политики способны подтолкнуть индекс к штурму верхних границ", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер". "Мы склонны ожидать, что регулятор все-таки решится понизить ставку на 50 базисных пунктов и подтвердит свою приверженность поступательному, пусть и постепенному, снижению ставок", - добавил Локтюхов. Такое решение "не в ценах" и поможет рынку акций, заждавшемуся хороших новостей, завершить неделю на позитивной ноте, считает эксперт. Но если Банк России примет решение сохранить жесткую риторику, индекс Мосбиржи может остаться в рамках текущего бокового коридора, заключают аналитики компании "Цифра брокер".

