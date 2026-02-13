https://1prime.ru/20260213/mosbirzha-867445363.html

Российский рынок акций перешел к росту после решения ЦБ по ставке

2026-02-13T13:34+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту после решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.31 мск растет на 0,27% к предыдущему закрытию, до 2 773,25 пункта. До решения ЦБ РФ индикатор демонстрировал снижение примерно на 0,5%. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

