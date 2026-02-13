https://1prime.ru/20260213/mosbirzha-867445363.html
Российский рынок акций перешел к росту после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций перешел к росту после решения ЦБ по ставке - 13.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций перешел к росту после решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из данных... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:34+0300
2026-02-13T13:34+0300
2026-02-13T13:34+0300
экономика
рынок
банки
финансы
рф
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту после решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.31 мск растет на 0,27% к предыдущему закрытию, до 2 773,25 пункта. До решения ЦБ РФ индикатор демонстрировал снижение примерно на 0,5%. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
https://1prime.ru/20260207/stavka-867253679.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, банки, финансы, рф, мосбиржа
Экономика, Рынок, Банки, Финансы, РФ, Мосбиржа
Российский рынок акций перешел к росту после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций растет после снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п.