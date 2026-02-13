https://1prime.ru/20260213/nabiullina--867449686.html
Набиуллина оценила уровень сберегательной активности населения
Набиуллина оценила уровень сберегательной активности населения - 13.02.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила уровень сберегательной активности населения
Сберегательная активность населения остается высокой, помимо депозитов у россиян растет интерес и к другим инструментам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T15:30+0300
2026-02-13T15:30+0300
2026-02-13T15:30+0300
банк россии
финансы
россия
банки
эльвира набиуллина
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сберегательная активность населения остается высокой, помимо депозитов у россиян растет интерес и к другим инструментам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Сберегательная активность населения остается высокой, при этом происходит небольшое изменение структуры сбережений. Помимо депозитов, растет интерес граждан к другим формам сбережений, прежде всего к инструментам финансового рынка", - сказала она в ходе пресс-конференции.
