Набиуллина оценила уровень сберегательной активности населения

Сберегательная активность населения остается высокой, помимо депозитов у россиян растет интерес и к другим инструментам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ

банк россии

финансы

россия

банки

эльвира набиуллина

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сберегательная активность населения остается высокой, помимо депозитов у россиян растет интерес и к другим инструментам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Сберегательная активность населения остается высокой, при этом происходит небольшое изменение структуры сбережений. Помимо депозитов, растет интерес граждан к другим формам сбережений, прежде всего к инструментам финансового рынка", - сказала она в ходе пресс-конференции.

