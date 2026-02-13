https://1prime.ru/20260213/nabiullina--867450252.html

Набиуллина рассказала о двух сценариях по ключевой ставке

Набиуллина рассказала о двух сценариях по ключевой ставке

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Центробанк в пятницу рассматривал вариант сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 п.п. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и декабрь, в том числе, достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%", - сказала Набиуллина. "Но те, кто выступал за снижение ставки, опирались на достаточно широкий круг и опросных данных. Надо сказать, что данные мониторинга предприятий, которые носят более опережающий характер, достаточно хорошо коррелируют потом со статистическими данными. Поэтому есть основания вполне на них полагаться", - добавила она.

