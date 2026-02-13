Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о двух сценариях по ключевой ставке - 13.02.2026
Банк России
Набиуллина рассказала о двух сценариях по ключевой ставке
Набиуллина рассказала о двух сценариях по ключевой ставке - 13.02.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о двух сценариях по ключевой ставке
Центробанк в пятницу рассматривал вариант сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 13.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/18/841001841_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6746a835ef70bb02566484ff8c419689.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Центробанк в пятницу рассматривал вариант сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 п.п. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и декабрь, в том числе, достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%", - сказала Набиуллина. "Но те, кто выступал за снижение ставки, опирались на достаточно широкий круг и опросных данных. Надо сказать, что данные мониторинга предприятий, которые носят более опережающий характер, достаточно хорошо коррелируют потом со статистическими данными. Поэтому есть основания вполне на них полагаться", - добавила она.
финансы, банки, рф, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина
15:42 13.02.2026
 
Набиуллина рассказала о двух сценариях по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ рассматривал вариант сохранения ставки и снижения на 0,5 п.п.

© РИА Новости . Алексей Куденко
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Центробанк в пятницу рассматривал вариант сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 п.п. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и декабрь, в том числе, достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%", - сказала Набиуллина.
"Но те, кто выступал за снижение ставки, опирались на достаточно широкий круг и опросных данных. Надо сказать, что данные мониторинга предприятий, которые носят более опережающий характер, достаточно хорошо коррелируют потом со статистическими данными. Поэтому есть основания вполне на них полагаться", - добавила она.
Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки
Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки
15:01
 
Банк России
Финансы
Банки
РФ
Эльвира Набиуллина
 
 
