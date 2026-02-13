Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.02.2026
Набиуллина оценила влияние изменения НДС на инфляцию
Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Более точные оценки по влиянию НДС на инфляцию и будут ли вторичные эффекты, можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, наверное, не раньше", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Точно не раньше, возможно даже позже... Честно говоря, полноценно какой-то вердикт по НДС скорее даже к середине года мы будем формулировать", - добавил зампред регулятора Алексей Заботкин.
16:03 13.02.2026
 
Набиуллина оценила влияние изменения НДС на инфляцию

Набиуллина: оценки по НДС можно сделать не ранее конца первого квартала

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Более точные оценки по влиянию НДС на инфляцию и будут ли вторичные эффекты, можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, наверное, не раньше", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Точно не раньше, возможно даже позже... Честно говоря, полноценно какой-то вердикт по НДС скорее даже к середине года мы будем формулировать", - добавил зампред регулятора Алексей Заботкин.
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
