Набиуллина оценила влияние изменения НДС на инфляцию
Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Более точные оценки по влиянию НДС на инфляцию и будут ли вторичные эффекты, можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, наверное, не раньше", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Точно не раньше, возможно даже позже... Честно говоря, полноценно какой-то вердикт по НДС скорее даже к середине года мы будем формулировать", - добавил зампред регулятора Алексей Заботкин.
