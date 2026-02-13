Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-13T17:51+0300
2026-02-13T17:51+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. "В целом по стране общепит чувствует себя вполне уверенно, и с 2021 года рост у нас почти на 50% - это в реальном выражении с тем, что мы отчистим от инфляции", - сказала она на пресс-конференции в пятницу. Набиуллина отметила, что прошлый год не стал исключением - рост сектора составил почти 9%. Потребительский спрос россиян также продолжает расти. "В этой отрасли все очень подвижно, там высокая конкуренция", - добавила глава ЦБ.
финансы, банки, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
17:51 13.02.2026
 
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом

Набиуллина заявила о росте российского общепита

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
"В целом по стране общепит чувствует себя вполне уверенно, и с 2021 года рост у нас почти на 50% - это в реальном выражении с тем, что мы отчистим от инфляции", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Набиуллина отметила, что прошлый год не стал исключением - рост сектора составил почти 9%. Потребительский спрос россиян также продолжает расти.
"В этой отрасли все очень подвижно, там высокая конкуренция", - добавила глава ЦБ.
Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья
ЭкономикаФинансыБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
