https://1prime.ru/20260213/nabiullina--867455629.html
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом - 13.02.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом
Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T17:51+0300
2026-02-13T17:51+0300
2026-02-13T17:51+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. "В целом по стране общепит чувствует себя вполне уверенно, и с 2021 года рост у нас почти на 50% - это в реальном выражении с тем, что мы отчистим от инфляции", - сказала она на пресс-конференции в пятницу. Набиуллина отметила, что прошлый год не стал исключением - рост сектора составил почти 9%. Потребительский спрос россиян также продолжает расти. "В этой отрасли все очень подвижно, там высокая конкуренция", - добавила глава ЦБ.
https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451605.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_d1c43cfd51c134edf43300934d232198.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом
Набиуллина заявила о росте российского общепита
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
"В целом по стране общепит чувствует себя вполне уверенно, и с 2021 года рост у нас почти на 50% - это в реальном выражении с тем, что мы отчистим от инфляции", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Набиуллина
отметила, что прошлый год не стал исключением - рост сектора составил почти 9%. Потребительский спрос россиян также продолжает расти.
"В этой отрасли все очень подвижно, там высокая конкуренция", - добавила глава ЦБ.
Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья