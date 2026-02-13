https://1prime.ru/20260213/nabiullina--867455629.html

Набиуллина оценила ситуацию с общепитом

Набиуллина оценила ситуацию с общепитом - 13.02.2026

Набиуллина оценила ситуацию с общепитом

Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. "В целом по стране общепит чувствует себя вполне уверенно, и с 2021 года рост у нас почти на 50% - это в реальном выражении с тем, что мы отчистим от инфляции", - сказала она на пресс-конференции в пятницу. Набиуллина отметила, что прошлый год не стал исключением - рост сектора составил почти 9%. Потребительский спрос россиян также продолжает расти. "В этой отрасли все очень подвижно, там высокая конкуренция", - добавила глава ЦБ.

