Набиуллина рассказала о развитии экономической ситуации в России
Набиуллина рассказала о развитии экономической ситуации в России - 13.02.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о развитии экономической ситуации в России
13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в России развивается в рамках базового сценария Банка России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Экономическая ситуация в целом развивается в рамках нашего базового сценария", - сказала она в ходе пресс-конференции.
