Набиуллина рассказала о развитии экономической ситуации в России

Набиуллина рассказала о развитии экономической ситуации в России

2026-02-13T15:09+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в России развивается в рамках базового сценария Банка России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Экономическая ситуация в целом развивается в рамках нашего базового сценария", - сказала она в ходе пресс-конференции.

