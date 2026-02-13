Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о пике роста цен в России - 13.02.2026
Банк России
Набиуллина рассказала о пике роста цен в России
Набиуллина рассказала о пике роста цен в России
Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным", - сказала она.
россия, рф, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина
15:13 13.02.2026
 
Набиуллина рассказала о пике роста цен в России

Набиуллина: пик роста цен пришелся на первые две недели января, а потом затухал

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным", - сказала она.
ЦБ объяснил ускорение роста цен в январе
Банк России РОССИЯ РФ Эльвира Набиуллина
 
 
