https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867449140.html

Набиуллина рассказала о пике роста цен в России

Набиуллина рассказала о пике роста цен в России - 13.02.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о пике роста цен в России

Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T15:13+0300

2026-02-13T15:13+0300

2026-02-13T15:13+0300

банк россии

россия

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/23/830582318_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_ccb18706036ce4366355982fa509825d.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным", - сказала она.

https://1prime.ru/20260213/tsb-867446111.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, эльвира набиуллина