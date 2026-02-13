https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867449140.html
Набиуллина рассказала о пике роста цен в России
Набиуллина рассказала о пике роста цен в России
Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. | 13.02.2026
2026-02-13T15:13+0300
2026-02-13T15:13+0300
2026-02-13T15:13+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным", - сказала она.
Набиуллина: пик роста цен пришелся на первые две недели января, а потом затухал
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным", - сказала она.
