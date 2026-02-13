https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867449815.html
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден, хотя эффект повышения НДС еще может сказаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T15:34+0300
2026-02-13T15:34+0300
2026-02-13T15:34+0300
банк россии
финансы
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден, хотя эффект повышения НДС еще может сказаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект НДС, повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, все-таки эффекты вторичные ограничены. Будем надеяться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден. Но для нас важна скорость их снижения, потому что они остаются на высоком уровне, и весь прошлый год были на достаточно высоком уровне", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20260213/tsb--867445684.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
Набиуллина: Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден, хотя эффект повышения НДС еще может сказаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект НДС, повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, все-таки эффекты вторичные ограничены. Будем надеяться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден. Но для нас важна скорость их снижения, потому что они остаются на высоком уровне, и весь прошлый год были на достаточно высоком уровне", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год