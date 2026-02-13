https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867449815.html

ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден

ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден, хотя эффект повышения НДС еще может сказаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект НДС, повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, все-таки эффекты вторичные ограничены. Будем надеяться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден. Но для нас важна скорость их снижения, потому что они остаются на высоком уровне, и весь прошлый год были на достаточно высоком уровне", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

