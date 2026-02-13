https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867450789.html
Набиуллина рассказала, когда ипотека станет массово доступной
Набиуллина рассказала, когда ипотека станет массово доступной
2026-02-13T15:45+0300
экономика
финансы
россия
эльвира набиуллина
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России станет реально массово доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Действительно, доступность ипотеки - важнейший фактор. Это очень важно. Но на наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. И - что не менее важно - что, когда люди убедятся, что низкая инфляция - это всерьез и надолго", - сообщила Набиуллина.
