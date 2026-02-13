https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867450974.html
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки более чем на 0,5 п.п.
Банк России в дальнейшем допускает как снижение ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, так и паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России в дальнейшем допускает как снижение ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, так и паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В пятницу Центральный банк снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%. "Что касается возможных шагов - в зависимости от ситуации. Возможны и большие шаги, но возможны и паузы в рамках базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов в этом году. Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта также не стоит исключать, если на это "будут основания".
