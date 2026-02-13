Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки более чем на 0,5 п.п. - 13.02.2026, ПРАЙМ
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки более чем на 0,5 п.п.
2026-02-13T15:48+0300
2026-02-13T15:48+0300
банк россии
банки
финансы
эльвира набиуллина
алексей заботкин
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России в дальнейшем допускает как снижение ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, так и паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В пятницу Центральный банк снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%. "Что касается возможных шагов - в зависимости от ситуации. Возможны и большие шаги, но возможны и паузы в рамках базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов в этом году. Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта также не стоит исключать, если на это "будут основания".
банки, финансы, эльвира набиуллина, алексей заботкин
Банк России, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин
15:48 13.02.2026
 
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России в дальнейшем допускает как снижение ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, так и паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В пятницу Центральный банк снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
"Что касается возможных шагов - в зависимости от ситуации. Возможны и большие шаги, но возможны и паузы в рамках базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов в этом году.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта также не стоит исключать, если на это "будут основания".
Денежная купюра - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки
15:01
 
Банк РоссииБанкиФинансыЭльвира НабиуллинаАлексей Заботкин
 
 
