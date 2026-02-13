https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867450974.html

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки более чем на 0,5 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки более чем на 0,5 п.п. - 13.02.2026, ПРАЙМ

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки более чем на 0,5 п.п.

Банк России в дальнейшем допускает как снижение ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, так и паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T15:48+0300

2026-02-13T15:48+0300

2026-02-13T15:48+0300

банк россии

банки

финансы

эльвира набиуллина

алексей заботкин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142276_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_233e9d6865f254fa86cafbc2f1a8a1bd.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России в дальнейшем допускает как снижение ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, так и паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В пятницу Центральный банк снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%. "Что касается возможных шагов - в зависимости от ситуации. Возможны и большие шаги, но возможны и паузы в рамках базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов в этом году. Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта также не стоит исключать, если на это "будут основания".

https://1prime.ru/20260213/snizhenie--867448764.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, эльвира набиуллина, алексей заботкин