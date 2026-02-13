https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451132.html

Набиуллина оценила ставки по рыночной ипотеке в России

Набиуллина оценила ставки по рыночной ипотеке в России

Ставки по рыночной ипотеке в России в конце 2025 года опустились ниже 20%, хотя это все еще высокий уровень, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ставки по рыночной ипотеке в России в конце 2025 года опустились ниже 20%, хотя это все еще высокий уровень, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Пока ставки по рыночной ипотеке действительно остаются высокими. Хотя, надо сказать, что они опустились ниже 20% к концу прошлого года. Но, конечно, это все еще высокий уровень", - сказала она в ходе пресс-конференции. По данным материала ЦБ РФ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2025 года", ипотечное кредитование в России в целом в 2025 году выросло на 9% после роста на 10,9% в 2024 году. Выдачи ипотечных кредитов по рыночным ставкам в декабре 2025 года выросли до 151 миллиардов рублей со 110 миллиардов в ноябре, отмечалось в материалах. Средняя ставка составила 19,3%.

