Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья - 13.02.2026
Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья
"Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 13.02.2026
2026-02-13T16:11+0300
2026-02-13T16:11+0300
экономика
финансы
недвижимость
банки
москва
госдума
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена", - ответила она на вопрос РИА Новости. Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией. Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.
москва
финансы, недвижимость, банки, москва, госдума
Экономика, Финансы, Недвижимость, Банки, МОСКВА, Госдума
16:11 13.02.2026
 
Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья

Набиуллина: ситуация с "эффектом Долиной" на рынок жилья разрешилась

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена", - ответила она на вопрос РИА Новости.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.
Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.
Набиуллина оценила ставки по рыночной ипотеке в России
15:58
 
