Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья

"Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена", - ответила она на вопрос РИА Новости. Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией. Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.
