https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451605.html

Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья

Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья - 13.02.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила ситуацию с "эффектом Долиной" на рынке жилья

"Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T16:11+0300

2026-02-13T16:11+0300

2026-02-13T16:11+0300

экономика

финансы

недвижимость

банки

москва

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864651032_0:76:3185:1867_1920x0_80_0_0_283600da09172b2bf06ac0c1cc7fd6b0.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена", - ответила она на вопрос РИА Новости. Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией. Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.

https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451132.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, недвижимость, банки, москва, госдума