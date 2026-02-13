https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867451765.html

ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ не ждет новой волны инфляции в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы не ждем новой волны инфляции... Мы ожидаем, что инфляция возобновит снижение и по итогам года будет в пределах 4,5-5,5%", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Сам бизнес, по данным нашего мониторинга, не ждет новой волны ускорения инфляции. Наоборот, в феврале ценовые ожидания бизнеса существенно снизились и вернулись к средним уровням прошлого года", - добавила она.

