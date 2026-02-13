Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина - 13.02.2026
Банк России
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ не ждет новой волны инфляции в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ не ждет новой волны инфляции в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы не ждем новой волны инфляции... Мы ожидаем, что инфляция возобновит снижение и по итогам года будет в пределах 4,5-5,5%", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Сам бизнес, по данным нашего мониторинга, не ждет новой волны ускорения инфляции. Наоборот, в феврале ценовые ожидания бизнеса существенно снизились и вернулись к средним уровням прошлого года", - добавила она.
финансы, банки, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
16:16 13.02.2026
 
ЦБ не ждет новой волны инфляции, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не ждет новой волны инфляции в России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ЦБ не ждет новой волны инфляции в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы не ждем новой волны инфляции... Мы ожидаем, что инфляция возобновит снижение и по итогам года будет в пределах 4,5-5,5%", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Сам бизнес, по данным нашего мониторинга, не ждет новой волны ускорения инфляции. Наоборот, в феврале ценовые ожидания бизнеса существенно снизились и вернулись к средним уровням прошлого года", - добавила она.
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
Банк РоссииФинансыБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
