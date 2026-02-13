https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867452060.html

Набиуллина объяснила, почему банковские вклады останутся привлекательными

2026-02-13T16:25+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в России позволяет людям наращивать потребление и откладывать средства, поэтому банковские вклады будут оставаться привлекательными для сбережений, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "У нас сейчас высокий объем сбережений. Мы это не интерпретируем как отложенный спрос, который при снижении ставки вдруг выльется на потребительский рынок. Почему? Потому что у нас происходит существенный рост реальной зарплаты, и это позволяет людям сберегать не в ущерб потреблению, а наращивать и потребление, и сбережение", - объяснила глава регулятора. Как отметила Набиуллина, приток средств на депозиты продолжается при снижении ставок. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

