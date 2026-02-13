Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранит планы по массовому введению цифрового рубля - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867452219.html
ЦБ сохранит планы по массовому введению цифрового рубля
ЦБ сохранит планы по массовому введению цифрового рубля - 13.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранит планы по массовому введению цифрового рубля
Банк России сохраняет планы по массовому введению цифрового рубля с 1 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T16:35+0300
2026-02-13T16:35+0300
банк россии
финансы
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118110_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_8fa1461bc53be537461d7d4c817a360c.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохраняет планы по массовому введению цифрового рубля с 1 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Проект наш развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам, и напомню, что пользоваться цифровыми рублями можно будет с первого сентября этого года. Там есть поэтапное внедрение, для этого уже все готово", - сказала она.
https://1prime.ru/20260120/tsifrovoy-866674317.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118110_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9eec04b294a35083417b90d0e929e60a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
16:35 13.02.2026
 
ЦБ сохранит планы по массовому введению цифрового рубля

Набиуллина: ЦБ сохранит планы по массовому введению цифрового рубля с 1 сентября

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохраняет планы по массовому введению цифрового рубля с 1 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Проект наш развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам, и напомню, что пользоваться цифровыми рублями можно будет с первого сентября этого года. Там есть поэтапное внедрение, для этого уже все готово", - сказала она.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Экономист раскрыла судьбу наличных после введения цифрового рубля
20 января, 03:03
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала