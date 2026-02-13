https://1prime.ru/20260213/nabiullina-867452219.html

ЦБ сохранит планы по массовому введению цифрового рубля

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России сохраняет планы по массовому введению цифрового рубля с 1 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Проект наш развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам, и напомню, что пользоваться цифровыми рублями можно будет с первого сентября этого года. Там есть поэтапное внедрение, для этого уже все готово", - сказала она.

