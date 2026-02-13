https://1prime.ru/20260213/nato-867463606.html

"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии

"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии

Один из командиров НАТО подытожил учения "Еж 2025" при участии украинских военных фразой "мы в заднице", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T21:49+0300

2026-02-13T21:49+0300

2026-02-13T21:49+0300

москва

эстония

европа

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Один из командиров НАТО подытожил учения "Еж 2025" при участии украинских военных фразой "мы в заднице", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала."Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: "Мы в полной заднице", — говорится в материале.В разговоре с корреспондентом WSJ полковник Пробал пояснил, что основная задача мероприятий заключалась в том, чтобы участники критически проанализировали свои действия. "С моей точки зрения, цель достигнута", — резюмировал он.Издание также сообщает, что учения выявили значительные тактические недостатки, особенно в условиях интенсивных боев с применением беспилотников.Учения под названием "Еж 2025" прошли в мае 2025 года в Эстонии, но подробности ранее не публиковались. В учениях участвовали свыше 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО, которые взаимодействовали с украинскими специалистами по беспилотникам и солдатами ВСУ.В последнее время Россия фиксирует беспредельный уровень активности НАТО рядом со своими западными границами. Альянс увеличивает свои инициативы, называя это мерой по "сдерживанию российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО в Европе. В МИД подчеркивали, что Россия готова к диалогу с НАТО на равных условиях, но Запад должен отказаться от политики милитаризации континента.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Он добавил, что западные политики часто запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

москва

эстония

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, эстония, европа, владимир путин, такер карлсон, нато