Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260213/nato-867463606.html
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
Один из командиров НАТО подытожил учения "Еж 2025" при участии украинских военных фразой "мы в заднице", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T21:49+0300
2026-02-13T21:49+0300
москва
эстония
европа
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Один из командиров НАТО подытожил учения "Еж 2025" при участии украинских военных фразой "мы в заднице", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала."Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: "Мы в полной заднице", — говорится в материале.В разговоре с корреспондентом WSJ полковник Пробал пояснил, что основная задача мероприятий заключалась в том, чтобы участники критически проанализировали свои действия. "С моей точки зрения, цель достигнута", — резюмировал он.Издание также сообщает, что учения выявили значительные тактические недостатки, особенно в условиях интенсивных боев с применением беспилотников.Учения под названием "Еж 2025" прошли в мае 2025 года в Эстонии, но подробности ранее не публиковались. В учениях участвовали свыше 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО, которые взаимодействовали с украинскими специалистами по беспилотникам и солдатами ВСУ.В последнее время Россия фиксирует беспредельный уровень активности НАТО рядом со своими западными границами. Альянс увеличивает свои инициативы, называя это мерой по "сдерживанию российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО в Европе. В МИД подчеркивали, что Россия готова к диалогу с НАТО на равных условиях, но Запад должен отказаться от политики милитаризации континента.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Он добавил, что западные политики часто запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
москва
эстония
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a6897ff5299a44042c8631d84489d742.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, эстония, европа, владимир путин, такер карлсон, нато
МОСКВА, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
21:49 13.02.2026
 
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии

WSJ: командир НАТО описал учения с ВСУ в Эстонии фразой "мы в заднице"

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Один из командиров НАТО подытожил учения "Еж 2025" при участии украинских военных фразой "мы в заднице", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.

"Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: "Мы в полной заднице", — говорится в материале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
Вчера, 21:51
В разговоре с корреспондентом WSJ полковник Пробал пояснил, что основная задача мероприятий заключалась в том, чтобы участники критически проанализировали свои действия. "С моей точки зрения, цель достигнута", — резюмировал он.

Издание также сообщает, что учения выявили значительные тактические недостатки, особенно в условиях интенсивных боев с применением беспилотников.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Учения под названием "Еж 2025" прошли в мае 2025 года в Эстонии, но подробности ранее не публиковались. В учениях участвовали свыше 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО, которые взаимодействовали с украинскими специалистами по беспилотникам и солдатами ВСУ.

В последнее время Россия фиксирует беспредельный уровень активности НАТО рядом со своими западными границами. Альянс увеличивает свои инициативы, называя это мерой по "сдерживанию российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО в Европе. В МИД подчеркивали, что Россия готова к диалогу с НАТО на равных условиях, но Запад должен отказаться от политики милитаризации континента.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Он добавил, что западные политики часто запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
МОСКВАЭСТОНИЯЕВРОПАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала