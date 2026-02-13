Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проработает стоимость двух отечественных онковакцин - 13.02.2026
ФАС проработает стоимость двух отечественных онковакцин
ФАС проработает стоимость двух отечественных онковакцин - 13.02.2026, ПРАЙМ
ФАС проработает стоимость двух отечественных онковакцин
ФАС поручено проработать стоимость двух отечественных онковакцин и CAR-T-терапии для включения их в бюджет государственного здравоохранения, сообщил член... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T13:59+0300
2026-02-13T13:59+0300
здоровье
госдума
ран
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862426004_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_547257b6b55d24f0051fabbbc460c4ab.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ФАС поручено проработать стоимость двух отечественных онковакцин и CAR-T-терапии для включения их в бюджет государственного здравоохранения, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев. В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля. "Три самых последних инновации – это CAR-T-терапия, терапия генномодифицированными клетками самого больного, а также МРНК-вакцина для онкологических больных и пептидная вакцина для пациента с опухолями толстой кишки. Три опции: государство поручило сейчас экспертам и ФАС, то есть нашему антимонопольному комитету, проработать стоимость этих опций. Это удивительная вещь, потому как только будет решен вопрос стоимости этого, мы сразу же погрузим эту историю в систему так что называется бюджетного государственного здравоохранения", - сказал Румянцев. Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака и мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК".
здоровье, госдума, ран, минздрав
Здоровье, Госдума, РАН, Минздрав
13:59 13.02.2026
 
ФАС проработает стоимость двух отечественных онковакцин

Румянцев: ФАС поручила проработать стоимость двух российских онковакцин

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ФАС поручено проработать стоимость двух отечественных онковакцин и CAR-T-терапии для включения их в бюджет государственного здравоохранения, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.
"Три самых последних инновации – это CAR-T-терапия, терапия генномодифицированными клетками самого больного, а также МРНК-вакцина для онкологических больных и пептидная вакцина для пациента с опухолями толстой кишки. Три опции: государство поручило сейчас экспертам и ФАС, то есть нашему антимонопольному комитету, проработать стоимость этих опций. Это удивительная вещь, потому как только будет решен вопрос стоимости этого, мы сразу же погрузим эту историю в систему так что называется бюджетного государственного здравоохранения", - сказал Румянцев.
Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака и мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК".
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
12 октября 2025, 08:51
 
ЗдоровьеГосдумаРАНМинздрав
 
 
