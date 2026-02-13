https://1prime.ru/20260213/onkovaktsina-867446654.html
ФАС проработает стоимость двух отечественных онковакцин
ФАС проработает стоимость двух отечественных онковакцин
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. ФАС поручено проработать стоимость двух отечественных онковакцин и CAR-T-терапии для включения их в бюджет государственного здравоохранения, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев. В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля. "Три самых последних инновации – это CAR-T-терапия, терапия генномодифицированными клетками самого больного, а также МРНК-вакцина для онкологических больных и пептидная вакцина для пациента с опухолями толстой кишки. Три опции: государство поручило сейчас экспертам и ФАС, то есть нашему антимонопольному комитету, проработать стоимость этих опций. Это удивительная вещь, потому как только будет решен вопрос стоимости этого, мы сразу же погрузим эту историю в систему так что называется бюджетного государственного здравоохранения", - сказал Румянцев. Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака и мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК".
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы