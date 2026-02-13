Опрос показал, какие блины россияне предпочитают

https://1prime.ru/20260213/opros-867436721.html

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Почти треть россиян предпочитают блины со сметаной, еще 20% едят блины со сгущенкой, а третьей по популярности начинкой стала икра, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости. "Самой популярной начинкой для блинов остается сметана – ее выбрали 31% участников опроса. На втором месте - сгущенное молоко (20%). Далее следуют икра (13%), мясо (8%), варенье и джемы (7%). По 6% респондентов предпочитают блины с рыбой или без начинки. Менее востребованными остаются творог (5%) и мед (4%)", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие более 2 тысяч россиян. Что касается формата блинов, то большинство россиян предпочитают тонкие классические блины. Для 19% вкус важнее формы, а 6% выбирают пышные и сытные блины. Мини-блины и блин-роллы остаются нишевыми форматами. Помимо этого, для 42% россиян важнее сохранить традиционный вкус, чем снижать калорийность блюд. Еще треть не задумываются о калориях в праздничные дни. При этом 17% стараются готовить более легкие варианты блинов, а 8% иногда заменяют часть ингредиентов.

