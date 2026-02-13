Банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты

https://1prime.ru/20260213/ozon--867439348.html
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банкоматы "Ozon банка" с усовершенствованным функционалом начали выдавать дебетовые карты, первые три банкомата уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе банка. "Ozon банк" представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Первые три банкомата с усовершенствованным функционалом уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, до конца первого квартала 2026 года банк планирует оборудовать все свои действующие банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России", - говорится в релизе. По данным банка, устройства будут дополнены внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт. "Пополнять банкоматы банк планирует на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт", - уточняется в материалах. Отмечается, что техническая команда подготовила программное обеспечение, которое помогает аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него активированную и готовую к работе карту в течение пары минут. "Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы", - прокомментировал председатель правления "Ozon банка" Андрей Личманов. По его словам, для клиентов это станет еще одним каналом получить карту наравне с традиционными способами. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно быть зарегистрированным в "Ozon банке" и предварительно пройти идентификацию через "Госуслуги", добавили в банке. Там напомнили, что прототип устройства был представлен осенью 2025 года на форуме "Финополис". "Ozon банк" – российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную Ozon Карту, накопительные счета и вклады, РКО, онлайн-бухгалтерию и др. У Банка уже более 39 миллионов активных клиентов. На начало февраля 2026 года банк располагает сетью из более 400 собственных банкоматов в 43 городах и населенных пунктах России.
