https://1prime.ru/20260213/ozon--867439348.html

Банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты

Банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты - 13.02.2026, ПРАЙМ

Банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты

Банкоматы "Ozon банка" с усовершенствованным функционалом начали выдавать дебетовые карты, первые три банкомата уже доступны клиентам в Москве и... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T09:03+0300

2026-02-13T09:03+0300

2026-02-13T09:03+0300

экономика

банки

финансы

россия

москва

санкт-петербург

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банкоматы "Ozon банка" с усовершенствованным функционалом начали выдавать дебетовые карты, первые три банкомата уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе банка. "Ozon банк" представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Первые три банкомата с усовершенствованным функционалом уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, до конца первого квартала 2026 года банк планирует оборудовать все свои действующие банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России", - говорится в релизе. По данным банка, устройства будут дополнены внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт. "Пополнять банкоматы банк планирует на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт", - уточняется в материалах. Отмечается, что техническая команда подготовила программное обеспечение, которое помогает аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него активированную и готовую к работе карту в течение пары минут. "Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы", - прокомментировал председатель правления "Ozon банка" Андрей Личманов. По его словам, для клиентов это станет еще одним каналом получить карту наравне с традиционными способами. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно быть зарегистрированным в "Ozon банке" и предварительно пройти идентификацию через "Госуслуги", добавили в банке. Там напомнили, что прототип устройства был представлен осенью 2025 года на форуме "Финополис". "Ozon банк" – российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную Ozon Карту, накопительные счета и вклады, РКО, онлайн-бухгалтерию и др. У Банка уже более 39 миллионов активных клиентов. На начало февраля 2026 года банк располагает сетью из более 400 собственных банкоматов в 43 городах и населенных пунктах России.

https://1prime.ru/20260203/ozon-867167870.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, москва, санкт-петербург, ozon