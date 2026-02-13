Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260213/ozon-867465434.html
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой - 13.02.2026, ПРАЙМ
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой
Маркетплейс Ozon заблокировал карточки товаров с нацистской символикой, а также их продавца, заявили РИА Новости в компании. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T23:10+0300
2026-02-13T23:10+0300
политика
бизнес
россия
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon заблокировал карточки товаров с нацистской символикой, а также их продавца, заявили РИА Новости в компании. Ранее на Ozon появились карточки товаров с нацистской символикой на одежде, напоминающей военную форму Третьего рейха. "Продавец и его товары уже заблокированы", - сообщил маркетплейс. В компании добавили, что Ozon запрещает продавать товары, нарушающие законодательство, и ежедневно проверяет ассортимент с помощью алгоритмов и вручную - "товары с нарушениями оперативно скрываем". Там отметили, что такие попытки обойти правила площадки - редкие исключения. Компания проверит работу алгоритмов и дополнительно усилит контроль за подобным контентом.
https://1prime.ru/20260211/minpromtorg--867380616.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_456:0:3165:2032_1920x0_80_0_0_6f3cac63dbf09c855e1e574964c14aad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ozon
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Ozon
23:10 13.02.2026
 
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой

На Ozon заблокировали карточки товаров с нацистской символикой и их продавца

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon заблокировал карточки товаров с нацистской символикой, а также их продавца, заявили РИА Новости в компании.
Ранее на Ozon появились карточки товаров с нацистской символикой на одежде, напоминающей военную форму Третьего рейха.
"Продавец и его товары уже заблокированы", - сообщил маркетплейс.
В компании добавили, что Ozon запрещает продавать товары, нарушающие законодательство, и ежедневно проверяет ассортимент с помощью алгоритмов и вручную - "товары с нарушениями оперативно скрываем".
Там отметили, что такие попытки обойти правила площадки - редкие исключения. Компания проверит работу алгоритмов и дополнительно усилит контроль за подобным контентом.
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Минпромторг проработает справедливые условия для продавцов на маркетплейсах
11 февраля, 13:38
 
ПолитикаБизнесРОССИЯOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала