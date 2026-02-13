https://1prime.ru/20260213/ozon-867465434.html

Ozon заблокировал товары с нацистской символикой

2026-02-13T23:10+0300

2026-02-13T23:10+0300

2026-02-13T23:10+0300

политика

бизнес

россия

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon заблокировал карточки товаров с нацистской символикой, а также их продавца, заявили РИА Новости в компании. Ранее на Ozon появились карточки товаров с нацистской символикой на одежде, напоминающей военную форму Третьего рейха. "Продавец и его товары уже заблокированы", - сообщил маркетплейс. В компании добавили, что Ozon запрещает продавать товары, нарушающие законодательство, и ежедневно проверяет ассортимент с помощью алгоритмов и вручную - "товары с нарушениями оперативно скрываем". Там отметили, что такие попытки обойти правила площадки - редкие исключения. Компания проверит работу алгоритмов и дополнительно усилит контроль за подобным контентом.

