https://1prime.ru/20260213/ozon-867465434.html
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой - 13.02.2026, ПРАЙМ
Ozon заблокировал товары с нацистской символикой
Маркетплейс Ozon заблокировал карточки товаров с нацистской символикой, а также их продавца, заявили РИА Новости в компании. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T23:10+0300
2026-02-13T23:10+0300
2026-02-13T23:10+0300
политика
бизнес
россия
ozon
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon заблокировал карточки товаров с нацистской символикой, а также их продавца, заявили РИА Новости в компании. Ранее на Ozon появились карточки товаров с нацистской символикой на одежде, напоминающей военную форму Третьего рейха. "Продавец и его товары уже заблокированы", - сообщил маркетплейс. В компании добавили, что Ozon запрещает продавать товары, нарушающие законодательство, и ежедневно проверяет ассортимент с помощью алгоритмов и вручную - "товары с нарушениями оперативно скрываем". Там отметили, что такие попытки обойти правила площадки - редкие исключения. Компания проверит работу алгоритмов и дополнительно усилит контроль за подобным контентом.
