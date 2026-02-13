https://1prime.ru/20260213/palata-867436630.html

Палата депутатов Аргентины ратифицировала торговое соглашение с ЕС

МЕХИКО, 13 фев - ПРАЙМ. Палата депутатов Аргентины ратифицировала Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом, следует из итогов голосования, опубликованных нижней палатой парламента. "203 голосами за, 42 - против и при отсутствии воздержавшихся ратифицировано Временное торговое соглашение между Меркосур и Европейским союзом", - говорится в сообщении палаты депутатов. В поддержку документа выступили представители правящей коалиции и часть оппозиции. Депутат Карлос Хайме отметил в ходе сессии, что соглашение "принесет выгоды тем, кто производит и способен экспортировать, благодаря преференциальному доступу на европейский рынок и отмене пошлин на 92% экспортируемой продукции". Противники соглашения заявили о рисках для национальной экономики. Депутат Нестор Питрола подчеркнул, что речь идет о "соглашении для нескольких олигархов и экономических групп", которое, по его словам, может усилить зависимое положение Аргентины на мировом рынке и ухудшить положение трудящихся. В свою очередь депутат Гильермо Сесар Агуэро призвал к осторожности при реализации договоренностей, отметив необходимость "не навредить отдельным секторам", но назвал соглашение "огромной возможностью для развития производственных, промышленных и торговых отраслей". Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Подписание сопровождалось протестами европейских фермеров, которые выражали опасения из-за возможного притока более дешевой продукции из стран с менее строгими экологическими требованиями. Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС. При этом у Еврокомиссии формально сохраняется возможность временного применения соглашения до завершения всех процедур.

