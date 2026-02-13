"Деньги из ниоткуда": кто и зачем шлет их на чужие карты

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Когда деньги приходят на карту "из ниоткуда" - это не повод для радости о получении незапланированного дохода, а, скорее, повод насторожиться, ведь данное событие может привести к юридическим последствиям, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.Систематически подобной деятельностью занимаются мошенники и целей такой противозаконной деятельности несколько.“Прежде всего, это отмывание денег. Преступники крадут деньги с чужих счетов (через сбор чужих паролей, социальную инженерию, прямой взлом или другие методы) и переводят их на банковские карты тех граждан, контакты которых у них имеются. Затем они просят держателей карт вернуть средства на другой счет, якобы исправляя "ошибку", - рассказал он.Если вернуть деньги на этот счет, отправитель становится частью цепочки. При этом первоначальный якобы ошибочный перевод может быть отменен банком, оставив держателя карты вовсе "в минусе".Другая ситуация, когда мошенники покупают или арендуют карты у наивных людей (дропперов), обещая легкий заработок. Пару лет назад такая массовая противоправная деятельность велась по отношению к наименее обеспеченному слою населения – к студентам, которые в погоне за легким заработком становились дропперами. В этой схеме дроппер получает перевод, обналичивает его и передаёт дальше, что помогает преступникам скрыть происхождение средств.Стоит помнить, что участие в такой схеме чревато уголовной ответственностью с 16 лет по статьям за отмывание денег или незаконный оборот средств, предупредил Михаил Гордиенко.Иногда мошенники имитируют перевод, чтобы убедить жертву в получении кредита или компенсации, а потом требуют "вернуть" часть якобы по ошибке перечисленного, плюс комиссии. Схема более сложная, требует долгого взаимодействия и общения по телефону, а поэтому и менее часто реализуемая.Что делать, если на ваш счет пришли “деньги из ниоткуда”?Главное - не тратить поступившие денежные средства. Если потратить, а перевод окажется частью мошенничества, банк может списать средства обратно. Кроме того, это может быть расценено, как соучастие.При попытке общения ни в коем случае не контактировать с отправителем. Если кто-то напишет или позвонит с просьбой вернуть деньги, стоит игнорировать, поскольку это может быть продолжением обманной схемы. Важно не открывать ссылки и не переводить ничего самостоятельно, тем более под давлением собеседников.Чтобы обезопасить себя и юридически, и психологически, стоит написать заявление в полицию, заключил профессор.
03:03 13.02.2026
 
"Деньги из ниоткуда": кто и зачем шлет их на чужие карты

Профессор Гордиенко объяснил, почему нельзя радоваться переводу от неизвестного

© Sputnik | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
В России в течение года появится единый реестр банковских карт
9 февраля, 15:32
