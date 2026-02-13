https://1prime.ru/20260213/peskov--867444642.html
Песков заявил о желании американских компаний вернуться на российский рынок
2026-02-13T13:07+0300
2026-02-13T13:07+0300
2026-02-13T13:08+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии экономического сотрудничества между Россией и США.
