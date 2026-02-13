https://1prime.ru/20260213/peskov-867444510.html

В Кремле оценили перспективы использования доллара

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если доллар будет привлекателен, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

