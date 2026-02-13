https://1prime.ru/20260213/peskov-867444510.html
В Кремле оценили перспективы использования доллара
В Кремле оценили перспективы использования доллара - 13.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы использования доллара
Если доллар будет привлекателен, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если доллар будет привлекателен, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если доллар будет привлекателен, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
