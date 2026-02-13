Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили перспективы использования доллара - 13.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы использования доллара
В Кремле оценили перспективы использования доллара
Если доллар будет привлекателен, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если доллар будет привлекателен, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
13:03 13.02.2026
 
В Кремле оценили перспективы использования доллара

Песков допустил возвращение к использованию доллара

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если доллар будет привлекателен, все вернутся к его использованию наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Обложка журнала The Economist
Economist поместил на обложку нового выпуска доллар в виде змеи
6 февраля, 13:04
 
