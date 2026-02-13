Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если США откажутся от практики ограничения использования доллара, ему надо будет выиграть конкуренцию с национальными валютами, которые широко используются при расчетах сегодня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, доллару тогда надо будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с национальными валютами, которые все шире используются в мире", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
рынок, россия, сша, рф, дмитрий песков
Экономика, Рынок, РОССИЯ, США, РФ, Дмитрий Песков
13:13 13.02.2026
 
Песков высказался об ограничении доллара

Песков: доллару придется конкурировать с нацвалютами в случае снятия ограничений

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если США откажутся от практики ограничения использования доллара, ему надо будет выиграть конкуренцию с национальными валютами, которые широко используются при расчетах сегодня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, доллару тогда надо будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с национальными валютами, которые все шире используются в мире", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года
5 февраля, 13:30
 
ЭкономикаРынокРОССИЯСШАРФДмитрий Песков
 
 
