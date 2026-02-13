Песков высказался об ограничении доллара

https://1prime.ru/20260213/peskov-867444776.html
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Если США откажутся от практики ограничения использования доллара, ему надо будет выиграть конкуренцию с национальными валютами, которые широко используются при расчетах сегодня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, доллару тогда надо будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с национальными валютами, которые все шире используются в мире", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
