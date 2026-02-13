https://1prime.ru/20260213/peskov-867447438.html

Песков назвал даты нового раунда мирных переговоров по Украине

Песков назвал даты нового раунда мирных переговоров по Украине

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - сказал представитель Кремля. "На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - уточнил Песков.

