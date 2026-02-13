https://1prime.ru/20260213/peskov-867447438.html
Песков назвал даты нового раунда мирных переговоров по Украине
Песков назвал даты нового раунда мирных переговоров по Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ
Песков назвал даты нового раунда мирных переговоров по Украине
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T14:23+0300
2026-02-13T14:23+0300
2026-02-13T14:23+0300
политика
мировая экономика
россия
рф
сша
украина
владимир мединский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - сказал представитель Кремля. "На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - уточнил Песков.
https://1prime.ru/20260212/ukraina-867403565.html
рф
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, рф, сша, украина, владимир мединский, дмитрий песков
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Песков назвал даты нового раунда мирных переговоров по Украине
Песков: новый раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17-18 февраля