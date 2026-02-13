https://1prime.ru/20260213/politico-867441924.html
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом - 13.02.2026
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом
В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии,... | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии, Бельгии и Германии по вопросам сокращения бюрократии и расширения свободной торговли, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "В список гостей, составленный (канцлером ФРГ Фридрихом - ред.) Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, вошли те, кто разделял их взгляды на сокращение бюрократии и расширение свободной торговли", - говорится в материале издания. Ранее радиостанция Ondo Cero сообщила, что перед неформальным саммитом ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен ряд лидеров европейских государств провели координационное совещание в близлежащем отеле. Встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Италии и Бельгии Джорджей Мелони и Бартом де Вевером с целью согласования позиций по экономической повестке дня. Однако лидеры Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не были приглашены. Такое положение дел вызвало беспокойство у некоторых из них, особенно у Испании.
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом
