https://1prime.ru/20260213/politico-867441924.html

СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом

СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом - 13.02.2026, ПРАЙМ

СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом

В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии,... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T11:29+0300

2026-02-13T11:29+0300

2026-02-13T11:29+0300

политика

мировая экономика

италия

бельгия

германия

фридрих мерц

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии, Бельгии и Германии по вопросам сокращения бюрократии и расширения свободной торговли, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "В список гостей, составленный (канцлером ФРГ Фридрихом - ред.) Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, вошли те, кто разделял их взгляды на сокращение бюрократии и расширение свободной торговли", - говорится в материале издания. Ранее радиостанция Ondo Cero сообщила, что перед неформальным саммитом ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен ряд лидеров европейских государств провели координационное совещание в близлежащем отеле. Встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Италии и Бельгии Джорджей Мелони и Бартом де Вевером с целью согласования позиций по экономической повестке дня. Однако лидеры Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не были приглашены. Такое положение дел вызвало беспокойство у некоторых из них, особенно у Испании.

https://1prime.ru/20260211/orban--867377159.html

италия

бельгия

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, италия, бельгия, германия, фридрих мерц, ес, politico