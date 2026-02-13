Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260213/politico-867441924.html
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом - 13.02.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом
В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии,... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T11:29+0300
2026-02-13T11:29+0300
политика
мировая экономика
италия
бельгия
германия
фридрих мерц
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии, Бельгии и Германии по вопросам сокращения бюрократии и расширения свободной торговли, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "В список гостей, составленный (канцлером ФРГ Фридрихом - ред.) Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, вошли те, кто разделял их взгляды на сокращение бюрократии и расширение свободной торговли", - говорится в материале издания. Ранее радиостанция Ondo Cero сообщила, что перед неформальным саммитом ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен ряд лидеров европейских государств провели координационное совещание в близлежащем отеле. Встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Италии и Бельгии Джорджей Мелони и Бартом де Вевером с целью согласования позиций по экономической повестке дня. Однако лидеры Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не были приглашены. Такое положение дел вызвало беспокойство у некоторых из них, особенно у Испании.
https://1prime.ru/20260211/orban--867377159.html
италия
бельгия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, италия, бельгия, германия, фридрих мерц, ес, politico
Политика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, БЕЛЬГИЯ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, Politico
11:29 13.02.2026
 
СМИ назвали критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом

Politico опубликовала критерии отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии, Бельгии и Германии по вопросам сокращения бюрократии и расширения свободной торговли, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
"В список гостей, составленный (канцлером ФРГ Фридрихом - ред.) Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, вошли те, кто разделял их взгляды на сокращение бюрократии и расширение свободной торговли", - говорится в материале издания.
Ранее радиостанция Ondo Cero сообщила, что перед неформальным саммитом ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен ряд лидеров европейских государств провели координационное совещание в близлежащем отеле. Встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Италии и Бельгии Джорджей Мелони и Бартом де Вевером с целью согласования позиций по экономической повестке дня. Однако лидеры Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не были приглашены. Такое положение дел вызвало беспокойство у некоторых из них, особенно у Испании.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Орбан раскритиковал план ЕС частично принять Украину
11 февраля, 11:51
 
ПолитикаМировая экономикаИТАЛИЯБЕЛЬГИЯГЕРМАНИЯФридрих МерцЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала