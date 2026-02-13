https://1prime.ru/20260213/polsha-867451901.html
"Совершила серьезную ошибку". Резкий шаг Киева вызвал переполох в Польше
13.02.2026
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Запрет на экспорт металлолома из Украины с 1 января вызвал трудности для польской металлургии и оборонной промышленности, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. "Я хочу подчеркнуть, что польские производители сталкиваются с проблемами со стороны украинского сектора, и мы хотим их решить", — сказал он в интервью Business Insider Polska.Глава министерства финансов подчеркнул значимость экспорта металлолома из Украины для укрепления оборонного потенциала Польши. Он также раскритиковал политику Европейского союза в области металлургии, отметив снижение производства стали с 180 до 130 миллионов тонн за последние шесть лет. "Польше необходима сталелитейная промышленность как ключевой элемент в усилении нашей обороноспособности. Я считаю, что Европа совершила серьезную ошибку, допустив деиндустриализацию и снижение производственных мощностей", — отметил он.В начале февраля Доманьский сопровождал премьер-министра Польши Дональда Туска во время визита в Киев. Открывая заседание кабинета министров, Туск сообщил о том, что глава Минфина организует международную конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске в июне.
